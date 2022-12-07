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В России за сутки госпитализировали 1556 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1556 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1556 человек с COVID-19
Почти 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 58 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:14
2022-12-07T11:14
2022-12-07T11:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Почти 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 58 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1556 человек, на 5,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах."Выздоровело за сутки 6 794 человека, или на 1,6% больше в сравнении с 6 декабря 2022 г. Выявлено 6 935 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 58 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1556 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 6935 новых случаев COVID-19, умерли 58 человек