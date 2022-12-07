https://ria.ru/20221207/konsolidatsiya-1837022475.html

Эксперт: консолидация ВТБ и "Открытия" усилит финансовую систему России

Эксперт: консолидация ВТБ и "Открытия" усилит финансовую систему России - РИА Новости, 07.12.2022

Эксперт: консолидация ВТБ и "Открытия" усилит финансовую систему России

Консолидация банков ВТБ и "Открытие" даст хороший эффект для всей финансовой системы России: ВТБ усилится как ключевой банк-провайдер ресурсов для роста и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:27

2022-12-07T17:27

2022-12-07T17:27

втб

новости компаний - экономика

арсений поярков

россия

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Консолидация банков ВТБ и "Открытие" даст хороший эффект для всей финансовой системы России: ВТБ усилится как ключевой банк-провайдер ресурсов для роста и развития всех секторов – от крупного до малого и микробизнеса, считает президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков."Объединение ВТБ и "Открытия" - событие, значимое для всей российской экономики: ВТБ – крупнейший кредитор для ряда ключевых предприятий реального сектора, даже для некоторых отраслей; увеличение его финансовой мощности даст возможность масштабировать объёмы поддержки и финансирования экономики. Консолидация снизит и издержки санкционного давления, что также очень полезно. Успешная санация "Открытия" таким образом переходит на новый этап – объединение и дальнейшую работу в рамках системообразующего финансового института российской экономики", - заявил РИА Новости Поярков.Эксперт отметил, что год был трудным для всей банковской системы, для ВТБ особенно, учитывая беспрецедентный масштаб санкций, обрушившихся на банк в первую очередь. "Тем не менее ресурсы для объединения с "Открытием" есть, и сделка должна пройти абсолютно штатно. Важно, что, хотя и не было открытых торгов – выставления на рынок оффера по продаже "Открытия", но условия, параметры, ход сделки – все сделано так, что не вызывает сомнения в прозрачности процесса", - сказал Поярков.По мнению эксперта, это важно для поддержания здоровой атмосферы на рынке. "Полагаю, что объединение ВТБ и "Открытия" должно пройти и для клиентов абсолютно комфортно: не вижу причин беспокоиться о том, что могут быть какие-то потери в продуктах, качестве сервисов, данных клиентов. Очевидно, что уровень цифровизации обоих банков и управленческие компетенции позволят все это провести достаточно оперативно и хорошо", - добавил Поярков.В среду замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что исходит из того, что сделка по приобретению ВТБ банка "Открытие" состоится до конца года.Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221128/konkurs-1834744153.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, арсений поярков, россия