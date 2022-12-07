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В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.12.2022
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В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен
В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.12.2022
В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен
Администрация США сохраняет поддержку обеих политических партий в части выделения помощи Украине после обновления состава конгресса и не видит признаков... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T00:41
2022-12-07T00:41
в мире
энтони блинкен
украина
сша
австралия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Администрация США сохраняет поддержку обеих политических партий в части выделения помощи Украине после обновления состава конгресса и не видит признаков изменений на этом направлении, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен."Наши усилия по поддержке Украины до сих пор пользовались очень мощной двухпартийной поддержкой (в конгрессе). Я не вижу признаков того, что она исчезла", - сказал Блинкен в ходе совместной конференции при участии шефа Пентагона, а также глав оборонного и дипломатического ведомств Австралии.
https://ria.ru/20221206/brifing-1836824006.html
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в мире, энтони блинкен, украина, сша, австралия, министерство обороны сша
В мире, Энтони Блинкен, Украина, США, Австралия, Министерство обороны США
00:41 07.12.2022
 
В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен

Блинкен: власти США сохраняют двухпартийную поддержку конгресса в части помощи Украине

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Администрация США сохраняет поддержку обеих политических партий в части выделения помощи Украине после обновления состава конгресса и не видит признаков изменений на этом направлении, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
"Наши усилия по поддержке Украины до сих пор пользовались очень мощной двухпартийной поддержкой (в конгрессе). Я не вижу признаков того, что она исчезла", - сказал Блинкен в ходе совместной конференции при участии шефа Пентагона, а также глав оборонного и дипломатического ведомств Австралии.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 23:43
В США пройдет закрытый брифинг по Украине для сенаторов
 
В миреЭнтони БлинкенУкраинаСШААвстралияМинистерство обороны США
 
 
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