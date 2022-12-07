https://ria.ru/20221207/kongress-1836831080.html

В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен

В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.12.2022

В США сохраняется двухпартийная поддержка помощи Украине, заявил Блинкен

Администрация США сохраняет поддержку обеих политических партий в части выделения помощи Украине после обновления состава конгресса и не видит признаков... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T00:41

2022-12-07T00:41

2022-12-07T00:41

в мире

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Администрация США сохраняет поддержку обеих политических партий в части выделения помощи Украине после обновления состава конгресса и не видит признаков изменений на этом направлении, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен."Наши усилия по поддержке Украины до сих пор пользовались очень мощной двухпартийной поддержкой (в конгрессе). Я не вижу признаков того, что она исчезла", - сказал Блинкен в ходе совместной конференции при участии шефа Пентагона, а также глав оборонного и дипломатического ведомств Австралии.

https://ria.ru/20221206/brifing-1836824006.html

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сша

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в мире, энтони блинкен, украина, сша, австралия, министерство обороны сша