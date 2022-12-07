https://ria.ru/20221207/kitay-1837033749.html

В провинции Хэйлунцзян всё чаще замечают тигров из Амурской области РФ

В провинции Хэйлунцзян всё чаще замечают тигров из Амурской области РФ - РИА Новости, 07.12.2022

В провинции Хэйлунцзян всё чаще замечают тигров из Амурской области РФ

В Китае амурский тигр некогда находился на грани исчезновения, Сейчас же его часто можно встретить в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В ноябре... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:05

2022-12-07T18:05

2022-12-07T18:05

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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае амурский тигр некогда находился на грани исчезновения, Сейчас же его часто можно встретить в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В ноябре текущего года в лесных районах Ичунь и Мулин на территории уезда Дуннин были сделаны новые снимки амурских тигров.Недавно на территории уезда Дуннин в провинции Хэйлунцзян водитель, двигаясь по сельской дороге, увидел переходящего через дорогу амурского тигра. Заметив приближающийся автомобиль, животное убежало в заросли у дороги. Дуннин расположен на пограничной территории Китая. Часть территорий Национального парка тигров и леопардов также находится в этом уезде. Эксперты опознали тигра и заявили, что эта особь не проживает на территории указанного нацпарка. Есть высокая вероятность того, что это был тигр-"гость".Сотрудник Дуннинского управления Национального парка тигров и леопардов Ши Е: "На территории Дуннина часто можно заметить амурских тигров. 22 ноября с помощью авиасъемки в реальном времени мы заметили еще троих амурских тигров, не считая данной особи. Таким образом, в настоящее время в нашей местности постоянно обитают три-четыре тигра".Помимо двух случаев обнаружения тигров в Дуннине, в ноябре их также заметили с помощью инфракрасной камеры в лесном массиве Мулин, где обитают и леопарды. 15 ноября на территории управления лесного хозяйства Уин уезда Фэнлинь города Ичунь семья местных жителей также сумела запечатлеть на фото амурского тигра.Научный сотрудник исследовательского центра семейства кошачьих Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гу Цзяинь: "С начала ноября у амурских тигров начался период течки и спаривания. В связи с этим самцы амурского тигра на своей территории ищут самок для спаривания. Это приводит к расширению территории их обитания. Это также главная причина увеличения вероятности встречи с ними. За последний месяц было пять подобных видео свидетельств о появлении тигров, что довольно много. В дополнение к этому мы также получили несколько сообщений об обнаружении следов тигра в этом районе. Это связано с улучшением состояния экологического коридора".Попадание амурского тигра в поле зрения человека тесно связано с восстановлением численности популяции этого животного. Замеченные в последнее время тигры находились в районе хребта Лаоелин в юго-восточной части провинции Хэйлунцзян и в центральной части хребта Малый Хинган. Это две основные среды обитания амурского тигра в Китае. Кроме того, здесь находится соединяющий Китай и Россию трансграничный экологический туннель, которым пользуются тигры. Видеоматериалы также косвенно свидетельствуют о свободном передвижении животных по экологическому туннелю.Научный сотрудник исследовательского центра семейства кошачьих Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гу Цзяинь: "Территория обитания семейств амурских тигров очень обширная. Помимо стабильной среды обитания на территории Национального парка тигров и леопардов амурские тигры стали часто появляться в районах Малый Хинган и Большой Хинган, где раньше они не обитали. Это также важный показатель постоянного улучшения экологии".Более 278 тысяч гектаров территории уезда Дуннин отведено Национальному парку тигров и леопардов. В последние годы здесь в равномерном темпе идут работы по защите диких животных и восстановлению экологической среды. Создается оптимальная среда обитания для непрерывного увеличения популяции амурских тигров, леопардов и других диких животных. После официального создания этого нацпарка в 2021 году был зафиксирован 21 случай активности амурских тигров и 86 эпизодов активности леопардов. Также постоянно увеличивается популяция таких диких животных как пятнистый олень, косуля, кабан, черный медведь и т. д. Уезд Дуннин граничит с Россией. Здесь находится важный трансграничный экологический коридор для амурских тигров. Обеспечение свободного перемещения по этому коридору – одна из основных задач работников лесного хозяйства.Командир лесоводческого отряда лесхоза Чаоянгоу при Дуннинском управлении Национального парка тигров и леопардов Ли Хайчэн: "Мы реализуем такие меры как восстановление лесов на бывших пахотных угодьях и подсадка новых деревьев, создаём леса, в которых тигры захотят размножаться. Раньше на территории, которую вы видите за моей спиной, было поле. Мы посадили здесь дубы и берёзы, объединили внутренние и внешние среды обитания, чтобы тигры и другие дикие животные распространялись по территории".Люди убирают капканы и заборы, сажают деревья, восстанавливают разрушенную среду обитания, чтобы обеспечить свободное перемещение тигров по экологическому коридору, соединяющему Китай и Россию. Наряду с этим, в целях предотвращения конфликтов между человеком и животными, в данной местности были взяты в аренду сельскохозяйственные земли. Таким образом идёт сокращение деятельности людей в основных районах обитания тигров и леопардов.Заместитель начальника лесхоза Чаоянгоу при Дуннинском управлении Национального парка тигров и леопардов Хань Хао: "В этом основном районе обитают по меньшей мере три тигра и 10 леопардов. Мы часто находим их следы. Кроме того, у нас есть видеоматериалы. В целях предотвращения конфликтов между человеком и животными мы арендовали сельскохозяйственные земли и организовали возделывание земель. Так мы смогли сохранить доходы крестьян и уменьшить активность людей в основных районах. Мы строго соблюдаем политику контроля и управления в районах, используем систему регистрации при уходе животных в горы".По данным экспертов, длительная добыча лесных ресурсов и чрезмерная охота привели к угрозе вымирания одного из основных видов животных - амурского тигра. В течение многих лет Китай применял различные меры, такие как защита и контроль среды обитания амурского тигра, борьба с противозаконными действиями, уничтожавшими диких животных, стимулировование искусственного размножения и возвращения животных в естественную среду обитания, разрешение таким образом конфликтов между человеком и животными. Это позволило эффективно защитить популяцию амурского тигра и начать ее восстановление.Заместитель директора исследовательского центра биологического разнообразия Северо-Восточной Азии Цзян Гуаншунь: "Примерно в 2000 году численность тигров в нашей стране составляла 12-16 особей. Можно сказать, что тигры находились на грани исчезновения. Более чем за 20 лет реализации мер, направленных на защиту и восстановление популяции, на 80% территорий северо-востока Китая от хребта Лаоелин до хребта Чжангуанцай и горы Ваньдашань, а также в районах хребтов Малый и Большой Хинган, где раньше не было тигров, стали появляться их следы. Это очень хорошая тенденция развития".Многолетний мониторинг показал, что, наряду с появлением тигров в горах, в северо-восточном лесхозе в поле зрения людей попали гималайские горалы, кабарги и другие дикие находящиеся под угрозой исчезновения животные, которых люди не видели много лет. Численность оленей, лосей, маралов и других особо охраняемых животных стабильно растёт. Были достигнуты значительные результаты в области защиты биологического разнообразия. В настоящее время амурские тигры могут свободно перемещаться в приграничных полосах Китая и России. Эксперты отмечают, что по мере реализации программ защиты в КНР и РФ, популяция амурского тигра и цепочки экосистем будут восстанавливаться.Заместитель директора исследовательского центра биологического разнообразия Северо-Восточной Азии Цзян Гуаншунь: "С точки зрения защиты биологического разнообразия, это дело не только отдельно взятой территории или страны. Данная деятельность требует объединения усилий всего мира. То есть мы должны прилагать совместные усилия для ведения данной работы, особенно когда речь идет о таких крупных видах как амурский тигр или леопард. Во многих случаях их распространение не ограничивается территорией одного государства. К примеру, амурский тигр - это единственный подвид тигров во всей Северо-Восточной Азии. Это означает, что только при совместных усилиях Китая и России есть вероятность устойчивой защиты и сохранения их популяции".

https://ria.ru/20221205/sotrudnichestvo-1836417339.html

https://ria.ru/20221202/kitay-1835924118.html

https://ria.ru/20221109/ryboproduktsiya-1830177919.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, хэйлунцзян