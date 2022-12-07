https://ria.ru/20221207/kitay-1837020832.html

Эксперты прогнозируют темпы роста экономики КНР в 2023 году в пределах 4-6%

Эксперты прогнозируют темпы роста экономики КНР в 2023 году в пределах 4-6% - РИА Новости, 07.12.2022

Эксперты прогнозируют темпы роста экономики КНР в 2023 году в пределах 4-6%

Экономисты расходятся в прогнозах относительно темпов роста экономики КНР в 2023 году. Цифры варьируются значительно: от 4% до 6%. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:35

2022-12-07T17:35

2022-12-07T17:35

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китай

всекитайское собрание народных представителей

пекин

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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Экономисты расходятся в прогнозах относительно темпов роста экономики КНР в 2023 году. Цифры варьируются значительно: от 4% до 6%.Так, аналитики в Standard Charteredпрогнозируют темпы роста в 5,8% даже без дополнительных мер государства по стимулированию экономики. По их мнению, самым главным толчком к развитию станет ожидаемая либерализация политики "динамической нулевой терпимости" к коронавирусу, которая подстегнет потребительскую активность и уверенность в рынках.Такой же точки зрения придерживается аналитик инвестиционной группы UBS Ху Ифан, которая прогнозирует полное снятие антиковидных ограничений в Китае уже к середине следующего года. Она ожидает, что меры дальнейшей либерализации политики "динамической нулевой терпимости" к COVID-19 будут очерчены на предстоящей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной и законодательной власти КНР. Их полное введение ожидается к третьему кварталу, включая полное открытие границ.Это приведет к росту инвестиционной активности и внутреннего потребления, которые, как ожидается, станут двумя локомотивами роста в 2023-м. По прогнозу Ху, ВВП КНР вырастет на 5%. В том числе, инвестиции в производство вырастут на 5%-7%, потребление – на 5%.Однако коллега Ху по UBS – авторитетный экономист Ван Тао - предсказывают рост всего лишь в 4,5%, отмечая долгоиграющее влияние таких проблемных факторов, как застой на рынке недвижимости и тяжелое финансовое положение мелкого бизнеса.Схожей точки зрения придерживаются в Nomura Holdings, где темп роста китайской экономики в предстоящем году ожидают на уровне 4%-5%. Экономисты предупреждают, что либерализация политики "нулевой терпимости" к коронавирусу не приведет к немедленному всплеску потребления, поскольку уставший от трех лет антиковидных ограничений потребитель поведет себя консервативно, и еще некоторое время предпочтет откладывать деньги в кубышку.Учитывая все разнонаправленные тенденции, экономисты предлагают властям поставить плановый показатель экономического развития на 2023 год на уровне "около пяти процентов". Темпы роста экономики КНР в 2023 году должны быть не ниже 5%, заявил ранее в ноябре замглавы экономического комитета Народного политического консультативного совета Китая Лю Шицзинь.По его словам, в нынешнем году из-за вспышек коронавирусной инфекции стране будет практически невозможно достичь поставленной властями планки роста экономики в 5,5%. Большинство наблюдателей прогнозирует, что по итогам 2022 года ВВП КНР вырастет примерно на 3,2%.Вместе с тем, заданная 2022 годом низкая планка отсчета, эффект от введенных государством в четвертом квартале новых мер поддержки просевшего сектора недвижимости, либерализация политики "динамичной нулевой терпимости" к коронавирусу дадут свой эффект – и в 2023 году рост китайской экономики может быть значительно выше пяти процентов, считает экономист.По словам Лю Шицзиня, Пекин должен стремиться к обеспечению средневзвешенного темпа роста экономики за 2022-2023 годы на 5%-5,5%. Такой же темп был зафиксирован в 2020-2021 годах. Несмотря на то, что в коронакризисный 2020-й ВВП КНР вырос лишь на 2,3%, в 2021 году темпы развития подскочили до 8,1%.Аналитики подчеркивают: для достижения задачи удвоения ВВП к 2035 году по сравнению с 2020 годом китайская экономика должна расти средними темпами 4,7% в год.Напомним, что плановый показатель роста ВВП КНР будет определен на предстоящей в следующем марте сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной и законодательной власти КНР. А основные направления макроэкономической политики 2023 будут очерчены уже в нынешнем месяце во время центрального совещания по экономической работе.

https://ria.ru/20221207/kitay-1837009133.html

https://ria.ru/20221207/torgovlya-1837018381.html

https://ria.ru/20221207/eksport-1836970777.html

китай

пекин

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, всекитайское собрание народных представителей, пекин