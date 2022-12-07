https://ria.ru/20221207/khischenie-1836897290.html

Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей

Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей - РИА Новости, 07.12.2022

Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей

Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин обвиняется в хищении более 72 миллионов рублей из средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:41

2022-12-07T11:41

2022-12-07T12:07

ленинск-кузнецкий

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин обвиняется в хищении более 72 миллионов рублей из средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу. Заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса было отложено до среды, его задержание продлили до 72 часов. Как стало известно, он обвиняется в мошенничестве."Телегин обвиняется в совершении 30 тяжких преступлений… В результате умышленных действий, совершенных из корыстных побуждений, существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, выразившегося в хищении средств бюджета муниципального образования Ленинского городского округа на сумму более 72 миллионов рублей", – сказал следовать СК.Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html

https://ria.ru/20221201/magomedovy-1835704052.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ленинск-кузнецкий, происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия