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Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей - РИА Новости, 07.12.2022
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Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей
Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей - РИА Новости, 07.12.2022
Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей
Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин обвиняется в хищении более 72 миллионов рублей из средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:41
2022-12-07T12:07
ленинск-кузнецкий
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин обвиняется в хищении более 72 миллионов рублей из средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу. Заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса было отложено до среды, его задержание продлили до 72 часов. Как стало известно, он обвиняется в мошенничестве."Телегин обвиняется в совершении 30 тяжких преступлений… В результате умышленных действий, совершенных из корыстных побуждений, существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, выразившегося в хищении средств бюджета муниципального образования Ленинского городского округа на сумму более 72 миллионов рублей", – сказал следовать СК.Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.
https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html
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ленинск-кузнецкий, происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Ленинск-Кузнецкий, Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
11:41 07.12.2022 (обновлено: 12:07 07.12.2022)
 
Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей

Экс-премьера Кузбасса Телегина обвинили в хищении более 72 миллионов рублей из бюджета

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин обвиняется в хищении более 72 миллионов рублей из средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу. Заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса было отложено до среды, его задержание продлили до 72 часов. Как стало известно, он обвиняется в мошенничестве.
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"Телегин обвиняется в совершении 30 тяжких преступлений… В результате умышленных действий, совершенных из корыстных побуждений, существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, выразившегося в хищении средств бюджета муниципального образования Ленинского городского округа на сумму более 72 миллионов рублей", – сказал следовать СК.
Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.
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