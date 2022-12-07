11:41 07.12.2022 (обновлено: 12:07 07.12.2022)
Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей
Экс-премьера Кузбасса Телегина обвинили в хищении более 72 миллионов рублей из бюджета
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Экс-глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин обвиняется в хищении более 72 миллионов рублей из средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья". Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу. Заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса было отложено до среды, его задержание продлили до 72 часов. Как стало известно, он обвиняется в мошенничестве.
"Телегин обвиняется в совершении 30 тяжких преступлений… В результате умышленных действий, совершенных из корыстных побуждений, существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, выразившегося в хищении средств бюджета муниципального образования Ленинского городского округа на сумму более 72 миллионов рублей", – сказал следовать СК.
Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.