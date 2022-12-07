https://ria.ru/20221207/khirurgi-1837033556.html

Путин пообещал обратить внимание Минобороны на подготовку военных хирургов

Путин пообещал обратить внимание Минобороны на подготовку военных хирургов - РИА Новости, 07.12.2022

Путин пообещал обратить внимание Минобороны на подготовку военных хирургов

Президент России Владимир Путин сообщил, что обратит внимание Минобороны России и министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:54

2022-12-07T17:54

2022-12-07T18:08

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

владимир путин

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обратит внимание Минобороны России и министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии и в целом военно-полевой медицинской деятельности."Я начну с того, на чем вы завершили свое выступление - подготовка кадров, особенно для военно-полевой хирургии, военно-полевой деятельности медицинской. Конечно, министерство обороны считает, что в целом у них работа поставлена на должном уровне, тем не менее обращу внимание руководства министерства, министра самого, на те вопросы, которые вы подняли", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент добавил, что если нужны какие-то дополнительные решения, то необходимо добиваться, в том числе от Минобороны, чтобы все было сделано.Традиционная встреча президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20221022/raneniya-1825840047.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, владимир путин, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр