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Путин пообещал обратить внимание Минобороны на подготовку военных хирургов - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/khirurgi-1837033556.html
Путин пообещал обратить внимание Минобороны на подготовку военных хирургов
Путин пообещал обратить внимание Минобороны на подготовку военных хирургов - РИА Новости, 07.12.2022
Путин пообещал обратить внимание Минобороны на подготовку военных хирургов
Президент России Владимир Путин сообщил, что обратит внимание Минобороны России и министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:54
2022-12-07T18:08
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
владимир путин
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обратит внимание Минобороны России и министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии и в целом военно-полевой медицинской деятельности."Я начну с того, на чем вы завершили свое выступление - подготовка кадров, особенно для военно-полевой хирургии, военно-полевой деятельности медицинской. Конечно, министерство обороны считает, что в целом у них работа поставлена на должном уровне, тем не менее обращу внимание руководства министерства, министра самого, на те вопросы, которые вы подняли", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент добавил, что если нужны какие-то дополнительные решения, то необходимо добиваться, в том числе от Минобороны, чтобы все было сделано.Традиционная встреча президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
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безопасность, здоровье - общество, владимир путин, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
17:54 07.12.2022 (обновлено: 18:08 07.12.2022)
 
Путин пообещал обратить внимание Минобороны на подготовку военных хирургов

Путин заявил, что обратит внимание Минобороны на подготовку военно-полевых хирургов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВрачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обратит внимание Минобороны России и министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии и в целом военно-полевой медицинской деятельности.
"Я начну с того, на чем вы завершили свое выступление - подготовка кадров, особенно для военно-полевой хирургии, военно-полевой деятельности медицинской. Конечно, министерство обороны считает, что в целом у них работа поставлена на должном уровне, тем не менее обращу внимание руководства министерства, министра самого, на те вопросы, которые вы подняли", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент добавил, что если нужны какие-то дополнительные решения, то необходимо добиваться, в том числе от Минобороны, чтобы все было сделано.
Традиционная встреча президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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