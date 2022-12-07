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"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий - РИА Новости, 07.12.2022
"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания.
2022-12-07T12:00
2022-12-07T12:00
2022-12-07T12:36
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания.
audio/mpeg
"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания.
audio/mpeg
Как подсчет калорий делает питание аскетичным, почему этот метод – не математика, а скорее философия, и что случилось с курицей за последние сто лет. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:44 "абсолютно любая диета – работает"3:40 кто считал калории в 19 веке6:30 когда считать – до еды или после?10:00 как подсчеты вызывают расстройства пищевого поведения13:30 даже базовый метаболизм – условный19:40 уходите от цифр в качество21:27 примерные варианты оценки едыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
12:00 07.12.2022 (обновлено: 12:36 07.12.2022)
"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий
Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания.
Как подсчет калорий делает питание аскетичным, почему этот метод – не математика, а скорее философия, и что случилось с курицей за последние сто лет. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
2:44 "абсолютно любая диета – работает"
3:40 кто считал калории в 19 веке
6:30 когда считать – до еды или после?
10:00 как подсчеты вызывают расстройства пищевого поведения
13:30 даже базовый метаболизм – условный
19:40 уходите от цифр в качество
21:27 примерные варианты оценки еды
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