https://ria.ru/20221207/kalorii-1836919216.html

"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий

"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий - РИА Новости, 07.12.2022

"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий

Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания.

2022-12-07T12:00

2022-12-07T12:00

2022-12-07T12:36

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания. audio/mpeg

"Правда тела". Помогает ли нормализовать вес подсчет калорий Помогает ли кому-то подсчет съеденных калорий, зачем нужен этот метод и почему тревожным людям стоит держаться от него подальше? Кто составляет таблицы пищевой ценности, какая погрешность в расчетах допустима, как не умереть от математической ошибки и в чем тогда польза дневников питания. audio/mpeg

Как подсчет калорий делает питание аскетичным, почему этот метод – не математика, а скорее философия, и что случилось с курицей за последние сто лет. Рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:44 "абсолютно любая диета – работает"3:40 кто считал калории в 19 веке6:30 когда считать – до еды или после?10:00 как подсчеты вызывают расстройства пищевого поведения13:30 даже базовый метаболизм – условный19:40 уходите от цифр в качество21:27 примерные варианты оценки едыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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