https://ria.ru/20221207/izbienie-1836977276.html
Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка
Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка - РИА Новости, 07.12.2022
Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка
Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили после избиения подростка во Владимирской области, сообщило региональное... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:42
2022-12-07T15:42
2022-12-07T15:42
происшествия
владимирская область
россия
юрьев-польский
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили после избиения подростка во Владимирской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Как сообщала прокуратура региона, во вторник около здания дома культуры "Россия" в городе Юрьев-Польский между подростками произошел конфликт. Всех фигурантов установили. По факту нанесения побоев одному из несовершеннолетних прокуратура организовала проверку."По поручению руководителя следственного управления по факту конфликта между несовершеннолетними в городе Юрьев-Польский возбуждено уголовное дело... по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что подростка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20221206/prigovor-1836602354.html
https://ria.ru/20221201/sud-1835598660.html
владимирская область
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происшествия, владимирская область, россия, юрьев-польский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Юрьев-Польский, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка
СК во Владимирской области возбудил уголовное дело после избиения подростка