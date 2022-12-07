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Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка - РИА Новости, 07.12.2022
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Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка
Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка - РИА Новости, 07.12.2022
Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка
Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили после избиения подростка во Владимирской области, сообщило региональное... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:42
2022-12-07T15:42
происшествия
владимирская область
россия
юрьев-польский
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили после избиения подростка во Владимирской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Как сообщала прокуратура региона, во вторник около здания дома культуры "Россия" в городе Юрьев-Польский между подростками произошел конфликт. Всех фигурантов установили. По факту нанесения побоев одному из несовершеннолетних прокуратура организовала проверку."По поручению руководителя следственного управления по факту конфликта между несовершеннолетними в городе Юрьев-Польский возбуждено уголовное дело... по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что подростка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20221206/prigovor-1836602354.html
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владимирская область
россия
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происшествия, владимирская область, россия, юрьев-польский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Юрьев-Польский, Следственный комитет России (СК РФ)
15:42 07.12.2022
 
Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка

СК во Владимирской области возбудил уголовное дело после избиения подростка

© Фото : СК РФСотрудник СК
Сотрудник СК - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : СК РФ
Сотрудник СК. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили после избиения подростка во Владимирской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Как сообщала прокуратура региона, во вторник около здания дома культуры "Россия" в городе Юрьев-Польский между подростками произошел конфликт. Всех фигурантов установили. По факту нанесения побоев одному из несовершеннолетних прокуратура организовала проверку.
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"По поручению руководителя следственного управления по факту конфликта между несовершеннолетними в городе Юрьев-Польский возбуждено уголовное дело... по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что подростка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, угрозы жизни нет.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияЮрьев-ПольскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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