https://ria.ru/20221207/izbienie-1836977276.html

Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка

Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка - РИА Новости, 07.12.2022

Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка

Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили после избиения подростка во Владимирской области, сообщило региональное... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:42

2022-12-07T15:42

2022-12-07T15:42

происшествия

владимирская область

россия

юрьев-польский

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили после избиения подростка во Владимирской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Как сообщала прокуратура региона, во вторник около здания дома культуры "Россия" в городе Юрьев-Польский между подростками произошел конфликт. Всех фигурантов установили. По факту нанесения побоев одному из несовершеннолетних прокуратура организовала проверку."По поручению руководителя следственного управления по факту конфликта между несовершеннолетними в городе Юрьев-Польский возбуждено уголовное дело... по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что подростка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, угрозы жизни нет.

https://ria.ru/20221206/prigovor-1836602354.html

https://ria.ru/20221201/sud-1835598660.html

владимирская область

россия

юрьев-польский

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происшествия, владимирская область, россия, юрьев-польский, следственный комитет россии (ск рф)