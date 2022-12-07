https://ria.ru/20221207/italiya-1836948656.html

СМИ: в Италии участились мелкие кражи в супермаркетах из-за кризиса

СМИ: в Италии участились мелкие кражи в супермаркетах из-за кризиса - РИА Новости, 07.12.2022

СМИ: в Италии участились мелкие кражи в супермаркетах из-за кризиса

В условиях экономической нестабильности и резкого роста цен на продовольствие и коммунальные услуги малообеспеченные итальянцы вынуждены все чаще совершать... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:22

2022-12-07T14:22

2022-12-07T14:22

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РИМ, 7 дек – РИА Новости. В условиях экономической нестабильности и резкого роста цен на продовольствие и коммунальные услуги малообеспеченные итальянцы вынуждены все чаще совершать мелкие кражи в супермаркетах, чтобы обеспечить себе пропитание, сообщило информагентство Agenzia Nova.Один из охранников, обслуживающий несколько супермаркетов на восточной окраине итальянской столицы, рассказал Agenzia Nova, что в последнее время ему все чаще приходится иметь дело с посетителями, которые "случайно кладут" в карманы недорогие товары, по большей части пищевые продукты. По его словам, до недавнего времени за 6-часовую рабочую смену он обнаруживал "около десятка мелких краж, но за последние две недели их число удвоилось".Спагетти в кармане"Буквально несколько дней назад я застал мужчину за тем, что он открыл пачку спагетти, взял из нее какое-то количество макарон и положил в карман своей крутки, а пачку оставил на полке. Когда он понял, что его заметили, он попросил прощения. Я взял открытую пачку, проводил его до кассы и сам заплатил за покупку", - рассказал сотрудник службы безопасности.Охранник супермаркета рассказал историю о мужчине, который пытался убежать из магазина, не заплатив 177 евро за полную сумку сыров и других молочных продуктов. Свои действия он объяснил тем, что у него шестеро детей, и он не может их прокормить. При этом, некоторые посетители магазинов просят детей набить карманы едой, а сами в этот момент стараются отвлечь внимание сотрудников службы безопасности."Как можно заявить в полицию на человека, который крадет сеточку чеснока или пару колготок? Зачастую я вижу женщин, которые прячут в карманы тюбик зубной пасты или банку консервированного тунца, пытаясь, таким образом, сэкономить деньги. Обычно я подхожу к ним и говорю об этом, и почти всегда они извиняются и кладут товар на место", - заметил он.Несколько иная ситуация сложилась в центре Рима. Там кражи в дешевых супермаркетах совершают в основном бездомные. Продавщица одного из таких магазинов рассказала агентству, что среди украденного часто фигурируют алкоголь, шоколад и упаковки кофе. Пожилые люди обычно пытаются не платить за фрукты. По ее словам, когда речь идет о "краже по необходимости", руководство обычно прощает воров и бесплатно отдает им то, в чем они так сильно нуждаются."Эти небольшие эпизоды рассказывают о горькой и суровой действительности тех, кто находится в нестабильных экономических условиях и живет в бедности", - констатировало Agenzia Nova.Без заявления в полициюКорреспондент РИА Новости зашел в один из римских супермаркетов, где он обычно совершает небольшие покупки. Сотрудник службы охраны по имени Роберто в целом подтвердил информацию, приведенную итальянским информагентством."В последнее время люди действительно все чаще стали "забывать" оплачивать часть своих покупок. Раньше мы имели дело с местными бродягами, которые пытались украсть бутылку пива или чего-то покрепче. К сожалению, теперь приходится видеть совершенно обычных людей, порой пенсионеров, которым, видимо, не всегда хватает денег на еду. Это, конечно, не воры в прямом смысле слова. Многие из них, застигнутые на "месте преступления", очень переживают и просят прощения", - поделился своими наблюдениями Роберто.По его словам, в магазине чаще всего пытаются украсть макароны, консервы, шоколад, фрукты и орехи. "Начальство, конечно, не в восторге от сложившейся ситуации, но настоящих бедных жалко, заявлять на них в полицию никто не хочет", - заметил он.Экономия на едеВ октябре Национальный институт статистики (Istat) сообщил, что над каждым четвертым итальянцем нависла угроза бедности или социальной изоляции. Согласно данным государственного статистического ведомства, в 2021 году этот показатель составил 25,4%. "Драматическими и постыдными" назвал эти данные президент Национального союза потребителей Италии (Unc) Массимилиано Дона. Он подчеркнул, что стремительный рост инфляции - это "невидимый налог, который бьет прежде всего по наименее обеспеченным слоям населения". "Это ведет к обнищанию именно тех, кто уже находится на грани бедности, превращая их в нищих", - подчеркнул он.В конце ноября национальная ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti и центр социально-экономических исследований Censis опубликовали результаты совместного исследования, согласно которым более половины итальянцев из-за сильного роста цен стали экономить на еде и отоплении. Среди граждан с низкими доходами 60% были вынуждены сократить количество покупаемой еды или снизить ее качество. Президент Coldiretti Этторе Прандини отметил , что почти 3 миллиона итальянцев вынуждены сейчас обращаться за продовольственной помощью, пользуясь специальными столовыми для бедных или получая бесплатные продуктовые наборы.

https://ria.ru/20221003/udalenka-1821158196.html

https://ria.ru/20221014/italiya-1824173237.html

https://ria.ru/20220325/italiya-1780088006.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, рим