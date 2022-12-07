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США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
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США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ
США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ
Ограничения для передачи Турции истребителей F-16 сняты в окончательной версии законопроекта по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:25
2022-12-07T08:35
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
с-400 «триумф»
f-35
f-16
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АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Ограничения для передачи Турции истребителей F-16 сняты в окончательной версии законопроекта по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA) в размере 857 миллиардов долларов, сообщает агентство Anadolu.США ранее направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Конференц-комитет, в который входят сенаторы и представители обеих палат конгресса США, завершил работу над законопроектом NDAA, включающим оборонный бюджет в размере 857 миллиардов долларов. Агентству Anadolu стала известна окончательная версия законопроекта, которая будет вынесена на голосование на пленарном заседании обеих палат конгресса. В окончательный вариант законопроекта не вошли пункты, связывающие продажу F-16 Турции с ограничительными условиями, которые были представлены 18 представителями", - передает агентство.Ранее турецкие СМИ сообщали, что сенат США ранее снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, аналогичные действия ожидались и от палаты представителей.
https://ria.ru/20221207/pentagon-1836831773.html
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турция
сша
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), с-400 «триумф», f-35, f-16
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), С-400 «Триумф», F-35, F-16
08:25 07.12.2022 (обновлено: 08:35 07.12.2022)
 
США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ

Anadolu: в итоговом проекте оборонного бюджета США нет ограничений на передачу F-16 Турции

© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги Турции и США
Флаги Турции и США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги Турции и США. Архивное фото
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АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Ограничения для передачи Турции истребителей F-16 сняты в окончательной версии законопроекта по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA) в размере 857 миллиардов долларов, сообщает агентство Anadolu.
США ранее направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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США увеличат военное присутствие в Австралии, заявил шеф Пентагона
"Конференц-комитет, в который входят сенаторы и представители обеих палат конгресса США, завершил работу над законопроектом NDAA, включающим оборонный бюджет в размере 857 миллиардов долларов. Агентству Anadolu стала известна окончательная версия законопроекта, которая будет вынесена на голосование на пленарном заседании обеих палат конгресса. В окончательный вариант законопроекта не вошли пункты, связывающие продажу F-16 Турции с ограничительными условиями, которые были представлены 18 представителями", - передает агентство.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что сенат США ранее снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, аналогичные действия ожидались и от палаты представителей.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)С-400 «Триумф»F-35F-16
 
 
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