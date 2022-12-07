08:25 07.12.2022 (обновлено: 08:35 07.12.2022)
США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ
Anadolu: в итоговом проекте оборонного бюджета США нет ограничений на передачу F-16 Турции
© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги Турции и США
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги Турции и США. Архивное фото
АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Ограничения для передачи Турции истребителей F-16 сняты в окончательной версии законопроекта по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA) в размере 857 миллиардов долларов, сообщает агентство Anadolu.
США ранее направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"Конференц-комитет, в который входят сенаторы и представители обеих палат конгресса США, завершил работу над законопроектом NDAA, включающим оборонный бюджет в размере 857 миллиардов долларов. Агентству Anadolu стала известна окончательная версия законопроекта, которая будет вынесена на голосование на пленарном заседании обеих палат конгресса. В окончательный вариант законопроекта не вошли пункты, связывающие продажу F-16 Турции с ограничительными условиями, которые были представлены 18 представителями", - передает агентство.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что сенат США ранее снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, аналогичные действия ожидались и от палаты представителей.