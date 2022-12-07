https://ria.ru/20221207/istrebiteli-1836850089.html

США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ

США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022

США не планируют ограничивать передачу истребителей F-16 Турции, пишут СМИ

Ограничения для передачи Турции истребителей F-16 сняты в окончательной версии законопроекта по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:25

2022-12-07T08:25

2022-12-07T08:35

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

с-400 «триумф»

f-35

f-16

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АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Ограничения для передачи Турции истребителей F-16 сняты в окончательной версии законопроекта по оборонному бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA) в размере 857 миллиардов долларов, сообщает агентство Anadolu.США ранее направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Конференц-комитет, в который входят сенаторы и представители обеих палат конгресса США, завершил работу над законопроектом NDAA, включающим оборонный бюджет в размере 857 миллиардов долларов. Агентству Anadolu стала известна окончательная версия законопроекта, которая будет вынесена на голосование на пленарном заседании обеих палат конгресса. В окончательный вариант законопроекта не вошли пункты, связывающие продажу F-16 Турции с ограничительными условиями, которые были представлены 18 представителями", - передает агентство.Ранее турецкие СМИ сообщали, что сенат США ранее снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, аналогичные действия ожидались и от палаты представителей.

https://ria.ru/20221207/pentagon-1836831773.html

https://ria.ru/20221206/patriot-1836819992.html

турция

сша

анкара (провинция)

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в мире, турция, сша, анкара (провинция), с-400 «триумф», f-35, f-16