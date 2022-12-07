https://ria.ru/20221207/iran-1837065547.html

Time назвал вышедших на протест иранских женщин героинями года

Time назвал вышедших на протест иранских женщин героинями года - РИА Новости, 07.12.2022

Time назвал вышедших на протест иранских женщин героинями года

Журнал Time назвал героинями года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:57

2022-12-07T19:57

2022-12-07T19:57

в мире

иран

time (журнал)

женщины

курдистан (иран)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Журнал Time назвал героинями года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини.Авторы журнала отмечают, что женщины начали отстаивать свои права и выступать против существующего строя еще задолго до сообщений о смерти Амини. "Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными", - посчитали журналисты.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.

https://ria.ru/20221207/iran-1836972317.html

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иран

курдистан (иран)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, time (журнал), женщины, курдистан (иран)