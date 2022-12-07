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Time назвал вышедших на протест иранских женщин героинями года - РИА Новости, 07.12.2022
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Time назвал вышедших на протест иранских женщин героинями года
Time назвал вышедших на протест иранских женщин героинями года - РИА Новости, 07.12.2022
Time назвал вышедших на протест иранских женщин героинями года
Журнал Time назвал героинями года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:57
2022-12-07T19:57
в мире
иран
time (журнал)
женщины
курдистан (иран)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Журнал Time назвал героинями года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини.Авторы журнала отмечают, что женщины начали отстаивать свои права и выступать против существующего строя еще задолго до сообщений о смерти Амини. "Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными", - посчитали журналисты.В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.
https://ria.ru/20221207/iran-1836972317.html
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в мире, иран, time (журнал), женщины, курдистан (иран)
В мире, Иран, Time (журнал), женщины, Курдистан (Иран)
19:57 07.12.2022
 
Time назвал вышедших на протест иранских женщин героинями года

Журнал Time назвал иранских женщин, вышедших на протест после гибели Амини, героинями года

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Журнал Time назвал героинями года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини.
Авторы журнала отмечают, что женщины начали отстаивать свои права и выступать против существующего строя еще задолго до сообщений о смерти Амини. "Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными", - посчитали журналисты.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 15:31
Сестра Верховного лидера Ирана призвала КСИР поддержать протестующих
В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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