https://ria.ru/20221207/inflyatsiya-1837054563.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 07.12.2022

В России ускорилась недельная инфляция

Инфляция в России на неделе с 29 ноября по 5 декабря ускорилась до 0,58% на фоне индексации тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 11,71%,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:06

2022-12-07T19:06

2022-12-07T19:06

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

инфляция

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Инфляция в России на неделе с 29 ноября по 5 декабря ускорилась до 0,58% на фоне индексации тарифов ЖКХ, с начала года потребительские цены выросли на 11,71%, свидетельствуют данные Росстата.На прошлой отчетной неделе была зафиксирована инфляция на уровне 0,19%. При этом с 1 декабря в РФ выросли тарифы на коммунальные услуги – второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше традиционного 1 июля. Однако следующая индексация тарифов ЖКХ произойдет только в июле 2024 года. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%, обещали представители властей. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в сентябре отмечал, что вклад в инфляцию перенесенной на декабрь индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения составит 0,5 процентного пункта."За период с 29 ноября по 5 декабря 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,58%, с начала декабря – 100,52%, с начала года – 111,71%", - говорится в сообщении.На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию сохранился на уровне, что и неделей ранее - она подорожала на 2,9%. В частности огурцы выросли в цене на 14,2% (12,1% неделей ранее), свекла – на 2,8%, морковь – на 2,6%, капуста - на 2,4%, лук – на 1,6%, помидоры – на 1%, картофель – на 0,5%, бананы – на 0,2%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,9%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего подешевел сахар - на 1,26%. Следом вновь идет гречка, которая потеряла в цене 0,63%. Вермишель подешевела на 0,51%, полукопченая и варено-копченая колбаса - на 0,29%, шоколадные конфеты - на 0,28%, куриное мясо и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,24%, мука - на 0,21%, творог - на 0,17%, сливочное масло, мороженая рыба, маргарин, свинина, печенье, соль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,1%. Цены на говядину не изменились.Подорожание наблюдалось по 15 наименованиям продуктов, и сильнее всего подорожали яйца - на 0,78%. Кроме того, выросла цена на пастеризованное молоко - на 0,43%, сосиски, сардельки - на 0,36%, мясные консервы для детского питания - на 0,29%, вареную колбасу - на 0,22%. Кроме того, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, сыры сычужные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, рис и пшено прибавили в цене 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидеры роста цен: спички - подорожали на 0,28%, пеленки для новорожденных - на 0,22%, туалетное мыло - на 0,14%, сухие корма для домашних животных - на 0,11%. Шампуни подорожали на 0,28%. Также Росстат зафиксировал рост цен на мужские майки и футболки (на 0,38%), кроссовки для взрослых (на 0,13%) и детские майки и футболки (на 0,09%).На неделе с 29 ноября по 5 декабря цены на электропылесосы выросли на 0,52%, смартфоны - на 0,34%, а на телевизоры снизились - на 0,52%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - снизились на 0,03%. На автомобильный бензин цены не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,8%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на большинство наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов. Сильнее всего подорожали поливитамины (на 0,97%) и корвалол (на 0,5%). Подешевели валидол и комбинированные анальгетики.Рост стоимости полета в салоне экономического класса замедлился до 5,71% после увеличения на 11% на прошлой отчетной неделе.

https://ria.ru/20221205/postavki-1836489459.html

https://ria.ru/20221201/ikra-1835433721.html

https://ria.ru/20221201/retsepty-1835600668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты, инфляция