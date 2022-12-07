https://ria.ru/20221207/granty-1836892828.html

Два предприятия Кузбасса получат грант на импортозамещающую продукцию

Два предприятия Кузбасса получат грант на импортозамещающую продукцию - РИА Новости, 07.12.2022

Два предприятия Кузбасса получат грант на импортозамещающую продукцию

Два промышленных предприятия в Кузбассе получат 60 миллионов рублей грантовых средств на производство импортозамещающей продукции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:27

2022-12-07T11:27

2022-12-07T15:26

экономика

сергей цивилев

кемерово

ленинск-кузнецкий

schneider electric

siemens

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Два промышленных предприятия в Кузбассе получат 60 миллионов рублей грантовых средств на производство импортозамещающей продукции, сообщает пресс-служба правительства региона."Компания по производству электрооборудования "КАТЭН" (Кемерово) и группа компаний "СибЭнергоРесурс", которая производит гидравлические плунжерные насосы высокого давления (Ленинск-Кузнецкий), получат по 30 миллионов рублей федерального гранта. Кузбасские предприятия стали победителями конкурса "Коммерциализация-Импортозамещение", который Фонд содействия инновациям проводил среди компаний, запускающих новое или расширяющих действующее производство собственной технологической продукции, замещающей на рынке зарубежные аналоги", – говорится в сообщении.Уточняется, что компания "КАТЭН" направит средства на модернизацию и расширение производства промышленного электрооборудования — ЯКНО (ячеек карьерных наружной установки отдельно стоящих) и КСО (камер сборных одностороннего обслуживания). Оборудование предназначено для приема и распределения трехфазного переменного тока, использующееся для подключения и защиты мощной карьерной техники, а также для установки в распределительных устройствах городских электросетей и подстанций промышленного назначения.В отличие от продукции европейских компаний ABB, Schneider Electric, Siemens и других, ушедших с российского рынка, кузбасское оборудование обладает рядом преимуществ. Техника "КАТЭН" меньше по габаритам, обладает улучшенной защитой от поражения электрическим током, имеет встроенные функции сбора, передачи и обработки телеметрической информации. Внедрение отечественного оборудования на электрических сетях позволит централизовать оперативный контроль и управление на энергетических промышленных и других предприятиях. Кроме того, продукция имеет большой экспортный потенциал.Компания "СибЭнергоРесурс" направит грантовые средства на расширение производственных мощностей и организацию серийного производства гидравлических плунжерных насосов высокого давления. Оборудование используется для промышленных насосных станций, применяемых в горнодобывающей отрасли. Потребителями также являются металлургические и химические компании.Инженеры кузбасского предприятия усовершенствовали конструкцию насоса, обеспечив более эффективную смазку и охлаждение ползуна. Часть деталей изготовили из термически обработанных нержавеющей стали и алюминиевого сплава, что позволило улучшить прочностные и эксплуатационные характеристики оборудования, сократить и удешевить технологический цикл изготовления. В перспективе планируется заменить плунжерные насосы и комплектующих ушедших с российского рынка крупные европейских производителей "Hauhinco Maschinenfabrik", "KAMAT GmbH & Co. KG", "DAT BERGBAUTECHNIK GMBH" и других, оборудованием местного производства.

https://ria.ru/20221207/internet-1836855576.html

https://ria.ru/20221205/kuzbass-1836467576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей цивилев, кемерово, ленинск-кузнецкий, schneider electric, siemens, кемеровская область