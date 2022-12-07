11:27 07.12.2022 (обновлено: 15:26 07.12.2022)
Два предприятия Кузбасса получат грант на импортозамещающую продукцию
Два предприятия Кузбасса получат грант на производство импортозамещающей продукции
Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Два промышленных предприятия в Кузбассе получат 60 миллионов рублей грантовых средств на производство импортозамещающей продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Компания по производству электрооборудования "КАТЭН" (Кемерово) и группа компаний "СибЭнергоРесурс", которая производит гидравлические плунжерные насосы высокого давления (Ленинск-Кузнецкий), получат по 30 миллионов рублей федерального гранта. Кузбасские предприятия стали победителями конкурса "Коммерциализация-Импортозамещение", который Фонд содействия инновациям проводил среди компаний, запускающих новое или расширяющих действующее производство собственной технологической продукции, замещающей на рынке зарубежные аналоги", – говорится в сообщении.
Уточняется, что компания "КАТЭН" направит средства на модернизацию и расширение производства промышленного электрооборудования — ЯКНО (ячеек карьерных наружной установки отдельно стоящих) и КСО (камер сборных одностороннего обслуживания). Оборудование предназначено для приема и распределения трехфазного переменного тока, использующееся для подключения и защиты мощной карьерной техники, а также для установки в распределительных устройствах городских электросетей и подстанций промышленного назначения.
"Сегодня мы видим, что все те санкции и ограничения, которые вводит против нашей страны Запад, на самом деле открывают нам и нашей экономике новые возможности для развития, делают нас более сильными и независимыми. Важно не останавливать развитие производств, осваивать выпуск новых видов продукции, делать лучше и дешевле импортных аналогов. С этой задачей с успехом справляются наши машиностроители. Кузбасс не останавливается в своем развитии", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
В отличие от продукции европейских компаний ABB, Schneider Electric, Siemens и других, ушедших с российского рынка, кузбасское оборудование обладает рядом преимуществ. Техника "КАТЭН" меньше по габаритам, обладает улучшенной защитой от поражения электрическим током, имеет встроенные функции сбора, передачи и обработки телеметрической информации. Внедрение отечественного оборудования на электрических сетях позволит централизовать оперативный контроль и управление на энергетических промышленных и других предприятиях. Кроме того, продукция имеет большой экспортный потенциал.
Компания "СибЭнергоРесурс" направит грантовые средства на расширение производственных мощностей и организацию серийного производства гидравлических плунжерных насосов высокого давления. Оборудование используется для промышленных насосных станций, применяемых в горнодобывающей отрасли. Потребителями также являются металлургические и химические компании.
Инженеры кузбасского предприятия усовершенствовали конструкцию насоса, обеспечив более эффективную смазку и охлаждение ползуна. Часть деталей изготовили из термически обработанных нержавеющей стали и алюминиевого сплава, что позволило улучшить прочностные и эксплуатационные характеристики оборудования, сократить и удешевить технологический цикл изготовления. В перспективе планируется заменить плунжерные насосы и комплектующих ушедших с российского рынка крупные европейских производителей "Hauhinco Maschinenfabrik", "KAMAT GmbH & Co. KG", "DAT BERGBAUTECHNIK GMBH" и других, оборудованием местного производства.