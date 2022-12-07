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Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
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Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии
Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о заговорщиках в Германии, предположив, что у немцев дефицит кровяной колбасы, в отличие от ливерной. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:11
2022-12-07T20:23
германия
в мире
дмитрий медведев
россия
баден-вюртемберг
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о заговорщиках в Германии, предположив, что у немцев дефицит кровяной колбасы, в отличие от ливерной."Слышали? В Германии типа правые заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы", - написал он в Telegram-канале.Медведев также выказался о намеках на связь с Россией. "Естественно, намекают на связь с русскими. А как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас. Гордимся, хотя у нас и не вышло пока. Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше. Вдруг снова станет монархией?" - добавил он.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
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германия
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германия, в мире, дмитрий медведев, россия, баден-вюртемберг
Германия, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Баден-Вюртемберг
20:11 07.12.2022 (обновлено: 20:23 07.12.2022)
 
Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии

Медведев о попытке госпереворота: повод добавить в ливерную колбаску Шольца живой крови

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о заговорщиках в Германии, предположив, что у немцев дефицит кровяной колбасы, в отличие от ливерной.
"Слышали? В Германии типа правые заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы", - написал он в Telegram-канале.
Медведев также выказался о намеках на связь с Россией. "Естественно, намекают на связь с русскими. А как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас. Гордимся, хотя у нас и не вышло пока. Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше. Вдруг снова станет монархией?" - добавил он.
В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
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