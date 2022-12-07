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Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии

Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022

Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о заговорщиках в Германии, предположив, что у немцев дефицит кровяной колбасы, в отличие от ливерной. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:11

2022-12-07T20:11

2022-12-07T20:23

германия

в мире

дмитрий медведев

россия

баден-вюртемберг

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о заговорщиках в Германии, предположив, что у немцев дефицит кровяной колбасы, в отличие от ливерной."Слышали? В Германии типа правые заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы", - написал он в Telegram-канале.Медведев также выказался о намеках на связь с Россией. "Естественно, намекают на связь с русскими. А как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас. Гордимся, хотя у нас и не вышло пока. Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше. Вдруг снова станет монархией?" - добавил он.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221207/vliyanie-1837061468.html

германия

россия

баден-вюртемберг

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германия, в мире, дмитрий медведев, россия, баден-вюртемберг