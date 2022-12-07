https://ria.ru/20221207/gosperevorot-1836949981.html

В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии

В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022

В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии

Председатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы группы предполагаемых заговорщиков совершить госпереворот, в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:26

2022-12-07T14:26

2022-12-07T14:50

в мире

германия

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Председатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы группы предполагаемых заговорщиков совершить госпереворот, в котором мог быть замешан и экс-депутат АдГ, ждут расследования и "полностью доверяют" властям, сообщается на сайте партии.В генпрокуратуре Германии сообщали, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Согласно сообщениям немецких СМИ, в Германии была задержана бывшая депутат бундестага от АдГ Биргит Мальзак-Винкеманн, которая после планировавшегося захвата власти должна была, как писало издание Zeit, стать министром юстиции."Осуждаем такие стремления и решительно выступаем против них. Теперь осталось дождаться расследования. Мы полностью доверяем участвующим ведомствам и требуем быстрого и полного разъяснения обстоятельств", - заявили председатели АдГ.Лидеры партии добавили, что, как и большинство граждан, узнали об этом случае в среду из СМИ.В опубликованном ранее генпрокуратурой списке подозреваемых в планах захватить власть в Германии фигурирует имя Биргит М.-В. Мальзак-Винкеманн — это немецкий юрист, судья и политик "Альтернативы для Германии". С 2017 по 2021 год она была депутатом 19-го созыва бундестага.По данным генеральной прокуратуры ФРГ, к "военному крылу" объединения предполагаемых заговорщиков относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836949846.html

https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html

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в мире, германия, альтернатива для германии (партия)