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В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
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В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии
В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии
Председатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы группы предполагаемых заговорщиков совершить госпереворот, в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:26
2022-12-07T14:50
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Председатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы группы предполагаемых заговорщиков совершить госпереворот, в котором мог быть замешан и экс-депутат АдГ, ждут расследования и "полностью доверяют" властям, сообщается на сайте партии.В генпрокуратуре Германии сообщали, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Согласно сообщениям немецких СМИ, в Германии была задержана бывшая депутат бундестага от АдГ Биргит Мальзак-Винкеманн, которая после планировавшегося захвата власти должна была, как писало издание Zeit, стать министром юстиции."Осуждаем такие стремления и решительно выступаем против них. Теперь осталось дождаться расследования. Мы полностью доверяем участвующим ведомствам и требуем быстрого и полного разъяснения обстоятельств", - заявили председатели АдГ.Лидеры партии добавили, что, как и большинство граждан, узнали об этом случае в среду из СМИ.В опубликованном ранее генпрокуратурой списке подозреваемых в планах захватить власть в Германии фигурирует имя Биргит М.-В. Мальзак-Винкеманн — это немецкий юрист, судья и политик "Альтернативы для Германии". С 2017 по 2021 год она была депутатом 19-го созыва бундестага.По данным генеральной прокуратуры ФРГ, к "военному крылу" объединения предполагаемых заговорщиков относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836949846.html
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html
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в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
14:26 07.12.2022 (обновлено: 14:50 07.12.2022)
 
В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии

В АдГ осудили попытку госпереворота в Германии и ожидают расследования

© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZСотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Председатели партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы группы предполагаемых заговорщиков совершить госпереворот, в котором мог быть замешан и экс-депутат АдГ, ждут расследования и "полностью доверяют" властям, сообщается на сайте партии.
В генпрокуратуре Германии сообщали, что в среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Согласно сообщениям немецких СМИ, в Германии была задержана бывшая депутат бундестага от АдГ Биргит Мальзак-Винкеманн, которая после планировавшегося захвата власти должна была, как писало издание Zeit, стать министром юстиции.
Сотрудники немецкой полиции в Берлине во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
14:26
В Германии по делу о перевороте задержали двух граждан Австрии, пишут СМИ
"Осуждаем такие стремления и решительно выступаем против них. Теперь осталось дождаться расследования. Мы полностью доверяем участвующим ведомствам и требуем быстрого и полного разъяснения обстоятельств", - заявили председатели АдГ.
Лидеры партии добавили, что, как и большинство граждан, узнали об этом случае в среду из СМИ.
В опубликованном ранее генпрокуратурой списке подозреваемых в планах захватить власть в Германии фигурирует имя Биргит М.-В. Мальзак-Винкеманн — это немецкий юрист, судья и политик "Альтернативы для Германии". С 2017 по 2021 год она была депутатом 19-го созыва бундестага.
По данным генеральной прокуратуры ФРГ, к "военному крылу" объединения предполагаемых заговорщиков относятся 14 из 25 задержанных, среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
13:37
Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии
 
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