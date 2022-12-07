https://ria.ru/20221207/gosizmena-1836878918.html
В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене
В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене - РИА Новости, 07.12.2022
В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене
В Москву этапирован новый фигурант уголовного дела о государственной измене Валерий Качин – предположительно, он является ученым из Биробиджана. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:40
2022-12-07T10:40
2022-12-07T10:40
происшествия
москва
биробиджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150745/60/1507456093_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_0e368b61b14789a23df85f1ac197f0aa.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Москву этапирован новый фигурант уголовного дела о государственной измене Валерий Качин – предположительно, он является ученым из Биробиджана.Как следует из базы данных столичных судов, мужчина ранее был арестован по уголовной статье о государственной измене, сейчас он этапирован в Москву, Лефортовский суд столицы будет решать вопрос о продлении Качину меры пресечения.В открытых источниках указано, что арестованный – ученый, специализирующийся на геоинформационных системах, в 2014 году окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, специальность "Информационные системы и технологии".
https://ria.ru/20221110/arest-1830504572.html
москва
биробиджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150745/60/1507456093_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6b99d7ddcc6cf8f655797e01acb2bb5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, биробиджан
Происшествия, Москва, Биробиджан
В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене
Ученого Качина, арестованного по делу о госизмене, этапировали из Биробиджана в Москву
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Москву этапирован новый фигурант уголовного дела о государственной измене Валерий Качин – предположительно, он является ученым из Биробиджана.
Как следует из базы данных столичных судов, мужчина ранее был арестован по уголовной статье о государственной измене, сейчас он этапирован в Москву, Лефортовский суд столицы будет решать вопрос о продлении Качину меры пресечения.
В открытых источниках указано, что арестованный – ученый, специализирующийся на геоинформационных системах, в 2014 году окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, специальность "Информационные системы и технологии".