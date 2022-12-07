https://ria.ru/20221207/gosizmena-1836878918.html

В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене

В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене - РИА Новости, 07.12.2022

В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене

В Москву этапирован новый фигурант уголовного дела о государственной измене Валерий Качин – предположительно, он является ученым из Биробиджана. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:40

2022-12-07T10:40

2022-12-07T10:40

происшествия

москва

биробиджан

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Москву этапирован новый фигурант уголовного дела о государственной измене Валерий Качин – предположительно, он является ученым из Биробиджана.Как следует из базы данных столичных судов, мужчина ранее был арестован по уголовной статье о государственной измене, сейчас он этапирован в Москву, Лефортовский суд столицы будет решать вопрос о продлении Качину меры пресечения.В открытых источниках указано, что арестованный – ученый, специализирующийся на геоинформационных системах, в 2014 году окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, специальность "Информационные системы и технологии".

https://ria.ru/20221110/arest-1830504572.html

москва

биробиджан

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, биробиджан