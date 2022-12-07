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В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене - РИА Новости, 07.12.2022
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В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене
В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене - РИА Новости, 07.12.2022
В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене
В Москву этапирован новый фигурант уголовного дела о государственной измене Валерий Качин – предположительно, он является ученым из Биробиджана. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:40
2022-12-07T10:40
происшествия
москва
биробиджан
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Москву этапирован новый фигурант уголовного дела о государственной измене Валерий Качин – предположительно, он является ученым из Биробиджана.Как следует из базы данных столичных судов, мужчина ранее был арестован по уголовной статье о государственной измене, сейчас он этапирован в Москву, Лефортовский суд столицы будет решать вопрос о продлении Качину меры пресечения.В открытых источниках указано, что арестованный – ученый, специализирующийся на геоинформационных системах, в 2014 году окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, специальность "Информационные системы и технологии".
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биробиджан
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происшествия, москва, биробиджан
Происшествия, Москва, Биробиджан
10:40 07.12.2022
 
В Москву этапировали нового фигуранта уголовного дела о госизмене

Ученого Качина, арестованного по делу о госизмене, этапировали из Биробиджана в Москву

© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в медиабанкАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Арестованный в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Москву этапирован новый фигурант уголовного дела о государственной измене Валерий Качин – предположительно, он является ученым из Биробиджана.
Как следует из базы данных столичных судов, мужчина ранее был арестован по уголовной статье о государственной измене, сейчас он этапирован в Москву, Лефортовский суд столицы будет решать вопрос о продлении Качину меры пресечения.
В открытых источниках указано, что арестованный – ученый, специализирующийся на геоинформационных системах, в 2014 году окончил Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, специальность "Информационные системы и технологии".
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