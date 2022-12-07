https://ria.ru/20221207/germaniya-1836936356.html

Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии

Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022

Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию с госпереворотом в Германии. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:37

2022-12-07T13:37

2022-12-07T15:10

германия

в мире

россия

баден-вюртемберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

австрия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию с госпереворотом в Германии.Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, сообщили в Федеральной прокуратуре.Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Среди них есть бывшие военнослужащие. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.Среди задержанных — россиянка Виталия Б., которую подозревают в установлении контакта между лидером заговора и "представителями России". Немецкая генпрокуратура уточнила, что сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.Утверждается, что в случае успеха они планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".По сообщениям немецких СМИ, правоохранительные органы задержали бывшего депутата бундестага от "Альтернативы для Германии" Биргит Мальзак-Винкеманн, которая, предположительно, после захвата власти должна была стать министром юстиции. Председатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы заговорщиков и ждут официального расследования.По данным Федеральной прокуратуры, идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

https://ria.ru/20221207/germnaiya-1836901709.html

германия

россия

баден-вюртемберг

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, в мире, россия, баден-вюртемберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), австрия