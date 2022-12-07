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Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
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Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии
Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии - РИА Новости, 07.12.2022
Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию с госпереворотом в Германии. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:37
2022-12-07T15:10
германия
в мире
россия
баден-вюртемберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
австрия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию с госпереворотом в Германии.Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, сообщили в Федеральной прокуратуре.Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Среди них есть бывшие военнослужащие. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.Среди задержанных — россиянка Виталия Б., которую подозревают в установлении контакта между лидером заговора и "представителями России". Немецкая генпрокуратура уточнила, что сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.Утверждается, что в случае успеха они планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".По сообщениям немецких СМИ, правоохранительные органы задержали бывшего депутата бундестага от "Альтернативы для Германии" Биргит Мальзак-Винкеманн, которая, предположительно, после захвата власти должна была стать министром юстиции. Председатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы заговорщиков и ждут официального расследования.По данным Федеральной прокуратуры, идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html
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германия, в мире, россия, баден-вюртемберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), австрия
Германия, В мире, Россия, Баден-Вюртемберг, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Австрия
13:37 07.12.2022 (обновлено: 15:10 07.12.2022)
 
Песков прокомментировал ситуацию с попыткой переворота в Германии

Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию с госпереворотом в Германии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию с госпереворотом в Германии.

"Скорее, это внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может, поэтому здесь мы узнали об этом из сообщений СМИ, нам нечего сказать об этом", — отметил представитель Кремля.

Немецкая полиция рано утром в среду провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот, сообщили в Федеральной прокуратуре.
Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Среди них есть бывшие военнослужащие. Кроме того, в рамках дела начались обыски на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.
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Среди задержанных — россиянка Виталия Б., которую подозревают в установлении контакта между лидером заговора и "представителями России". Немецкая генпрокуратура уточнила, что сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.
Утверждается, что в случае успеха они планировали сформировать временное военное правительство и использовать контакты, чтобы начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны".
По сообщениям немецких СМИ, правоохранительные органы задержали бывшего депутата бундестага от "Альтернативы для Германии" Биргит Мальзак-Винкеманн, которая, предположительно, после захвата власти должна была стать министром юстиции. Председатели партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла осудили планы заговорщиков и ждут официального расследования.
По данным Федеральной прокуратуры, идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
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