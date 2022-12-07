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Как найти предков: новые популярные генеалогические туры - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221207/genealogiya-1836716591.html
Как найти предков: новые популярные генеалогические туры
Как найти предков: новые популярные генеалогические туры - РИА Новости, 07.12.2022
Как найти предков: новые популярные генеалогические туры
Отправиться навстречу собственной истории, узнать удивительные вещи о предках — такие путешествия набирают популярность во всем мире. Генеалогический туризм... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:00
2022-12-07T08:09
туризм
туризм
куда поехать
генетика
днк
история
семья
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Отправиться навстречу собственной истории, узнать удивительные вещи о предках — такие путешествия набирают популярность во всем мире. Генеалогический туризм может потребовать много времени и средств, но интересные открытия окупят все. Организовать поездку не так сложно, как кажется на первый взгляд. Есть сайты, помогающие найти нужную информацию, компании, готовые взять основные поиски на себя. ДНК-тест также способен раскрыть многое о семье. Доступны архивы, причем частично оцифрованные. О том, как проследить свою генеалогию, — в материале РИА Новости.Полгода в Сибири"Я проехала несколько регионов Сибири, чтобы восстановить историю семьи. Полгода занималась только этим, — рассказывает журналист Наталия Рудакова. — Дело в том, что мои предки были старообрядцами, их репрессировали".Есть компании, которые занимаются составлением генеалогического древа. "Но это другое — для тех, кто хочет подтвердить дворянское происхождение или оформить репатриацию, — объясняет она. — Мне важно было узнать судьбу тех, чьи имена почти стерлись, зафиксировать, что с ними происходило, побывать там, куда их сослали, понять, как они вообще выжили".Наталье помогло профессиональное сообщество генеалогов — группы, форумы, некоммерческие организации."Начинать надо со знакомства с чужим опытом, вопросов, которые люди задают, проблем при поиске, — советует журналист. — Можно также поговорить с родными, выяснить, где жили предки, какие у них были фамилии".Важно, добавляет она, оцифровать старые альбомы с фото. Все это очень помогает на старте.Пандемия и генеалогияГенеалогический туризм популярен во всем мире. И в России набирает обороты — свою роль в этом сыграла и пандемия."В советские времена генеалогию не жаловали, а потом возник большой интерес, в том числе у бывших соотечественников, осевших в Европе, Канаде, США", — рассказывает управляющий партнер международного агентства "Связь поколений" Александр Взираев.По его словам, пандемия встряхнула общество: разные поколения находились в одном доме из-за локдауна, общались, пожилые делились семейными историями. "Многие не сообразили, что надо было на диктофон записать, на листок бумаги, а старики ушли в мир иной", — продолжает эксперт. Сейчас все больше людей хотят, чтобы с ними (или без) съездили на малую родину, привезли, например, мешочек земли. Причем это не только 40-50-летние, как раньше, но и 20-летние.Помимо туризма, бывают еще генеалогические экспедиции. "Это похоже на поисковые отряды, — объясняет Александр. — Может, и в палатке придется ночевать. Тут нужна вовлеченность".Во Владимирской, Рязанской областях немало заброшенных домов. В одном из них как-то нашли старый военный билет, и он кое-что прояснил в истории семьи. Иногда люди привозят посуду, пусть глиняный горшок, но человек понимает: к нему прикасался его предок.С чего начать"Соберите всю имеющуюся информацию, запишите. Пообщайтесь с кем-то из родственников, старшим поколением, — рекомендует руководитель Центра генеалогических исследований Леонид Храмков. — Расспросите и зафиксируйте. Это первый шаг, самый важный".Изучите семейный архив, там могут оказаться интересные документы, например свидетельство о рождении прадеда. С точными датами и местом — это позволит понять, куда ехать.Затем определитесь, что именно вас интересует. В каждом поколении число предков удваивается. Скажем, бабушка была с Украины, дедушка с Дальнего Востока, другие предки — из Рязанской области, Татарстана. Вероятно, вам нужна какая-то одна фамилия — по отцу или матери, кто-то конкретно из предков. Например, прадед был необычной личностью, про него легенды ходили.Где искатьПо словам руководителя проекта "Дом предков" Александра Шатохина, важно понимать, какие есть исходные данные. Если вы знаете лишь предков, родившихся в советское время, начинайте с загсов. Информацию о дореволюционном периоде ищите в областных архивах.Пользуйтесь сайтами с базами данных о репрессиях, партийных работниках, о военном времени. Например, "Память народа", "Подвиг народа". Есть сайты, посвященные Первой мировой, 1930-м. Можно запросить дела репрессированных родственников.Если сохранилось место работы предка — фабрика или завод, стоит обратиться туда. "В экспедициях обязательно посещаем некрополи, фотографируем, — подчеркивает Александр Взираев. — Человек потом может запланировать не экспедицию, а как раз туристическую поездку".Правда, предупреждает Александр Шатохин, результат бывает не всегда. Клиент приезжает на место, пытается с кем-то пообщаться, но никто ничего не помнит, а в сельсовете не сохранились документы.Еще один вариант — анализ ДНК. "Мы совсем недавно обновили данные, тест определяет 548 этносов России и мира, — говорит директор по коммуникациям компании Genotek Дмитрий Храпунов. — Теперь мы устанавливаем не только этносы, но и откуда были ваши предки — вплоть до области, населенного пункта".Клиенты подтверждают: действительно, по документам бабушки или дедушки проживали именно там.Сколько это стоит и что можно узнатьГенеалогические услуги стоят от десятков до сотен тысяч рублей. ДНК-тест обойдется примерно в восемь тысяч, установление подлинности семейных легенд и историй — от 160 тысяч. Поиск места захоронения и конкретной могилы — 20-60 тысяч, архивных документов — 20-45. Экспедиция на историческую родину предков просчитывается строго индивидуально.Результаты могут удивить. "Бывало такое: клиент думает, что дедушка с бабушкой из Самарской области, простые люди, — рассказывает Леонид Храмков. — Копнули глубже, и выяснилось, что прадед был почетным гражданином, его дом сохранился и сейчас там музей в его честь. А потомки ничего не знали".Александр Шатохин узнал историю XVII века. "Мой предок, скажем так, покуролесил и умудрился продать землю сразу двоим. Целый детектив — с высылкой, каторгой, прощением", — говорит он.Люди находят родственников, начинают общаться. "На это нужны время и деньги, — предупреждает Леонид Храмков. — Чтобы и в архивах поработать, и в экспедицию съездить, походить по местам предков, вдруг из стариков кто-то что-то расскажет, могилы найдутся". Если времени нет, а деньги есть, он советует обратиться в генеалогическую компанию. Если ни времени, ни денег нет, то хотя бы запишите исходные данные, сохраните их для потомков. Вдруг позже появятся возможность и желание заняться поиском.
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Лана Баева
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РИА Новости
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туризм, куда поехать, генетика, днк, история, семья
Туризм, Туризм, куда поехать, генетика, ДНК, история, Семья
08:00 07.12.2022 (обновлено: 08:09 07.12.2022)
 

Как найти предков: новые популярные генеалогические туры

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкКот идет по забору в поселке Усть-Ишим Омской области
Кот идет по забору в поселке Усть-Ишим Омской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Отправиться навстречу собственной истории, узнать удивительные вещи о предках — такие путешествия набирают популярность во всем мире. Генеалогический туризм может потребовать много времени и средств, но интересные открытия окупят все. Организовать поездку не так сложно, как кажется на первый взгляд. Есть сайты, помогающие найти нужную информацию, компании, готовые взять основные поиски на себя. ДНК-тест также способен раскрыть многое о семье. Доступны архивы, причем частично оцифрованные. О том, как проследить свою генеалогию, — в материале РИА Новости.

Полгода в Сибири

"Я проехала несколько регионов Сибири, чтобы восстановить историю семьи. Полгода занималась только этим, — рассказывает журналист Наталия Рудакова. — Дело в том, что мои предки были старообрядцами, их репрессировали".
Есть компании, которые занимаются составлением генеалогического древа. "Но это другое — для тех, кто хочет подтвердить дворянское происхождение или оформить репатриацию, — объясняет она. — Мне важно было узнать судьбу тех, чьи имена почти стерлись, зафиксировать, что с ними происходило, побывать там, куда их сослали, понять, как они вообще выжили".
Наталье помогло профессиональное сообщество генеалогов — группы, форумы, некоммерческие организации.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДеревня Вороново в Томской области
Деревня Вороново в Томской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Деревня Вороново в Томской области
"Начинать надо со знакомства с чужим опытом, вопросов, которые люди задают, проблем при поиске, — советует журналист. — Можно также поговорить с родными, выяснить, где жили предки, какие у них были фамилии".
Важно, добавляет она, оцифровать старые альбомы с фото. Все это очень помогает на старте.

Пандемия и генеалогия

Генеалогический туризм популярен во всем мире. И в России набирает обороты — свою роль в этом сыграла и пандемия.
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкДевушка с мобильным у исторической деревянной застройки в центре Иркутска
Девушка с мобильным у исторической деревянной застройки в центре Иркутска - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Девушка с мобильным у исторической деревянной застройки в центре Иркутска
"В советские времена генеалогию не жаловали, а потом возник большой интерес, в том числе у бывших соотечественников, осевших в Европе, Канаде, США", — рассказывает управляющий партнер международного агентства "Связь поколений" Александр Взираев.
По его словам, пандемия встряхнула общество: разные поколения находились в одном доме из-за локдауна, общались, пожилые делились семейными историями. "Многие не сообразили, что надо было на диктофон записать, на листок бумаги, а старики ушли в мир иной", — продолжает эксперт. Сейчас все больше людей хотят, чтобы с ними (или без) съездили на малую родину, привезли, например, мешочек земли. Причем это не только 40-50-летние, как раньше, но и 20-летние.
Помимо туризма, бывают еще генеалогические экспедиции. "Это похоже на поисковые отряды, — объясняет Александр. — Может, и в палатке придется ночевать. Тут нужна вовлеченность".
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из улиц в Верхней Туре
Автомобильное движение на одной из улиц в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобильное движение на одной из улиц в Верхней Туре
Во Владимирской, Рязанской областях немало заброшенных домов. В одном из них как-то нашли старый военный билет, и он кое-что прояснил в истории семьи. Иногда люди привозят посуду, пусть глиняный горшок, но человек понимает: к нему прикасался его предок.

С чего начать

"Соберите всю имеющуюся информацию, запишите. Пообщайтесь с кем-то из родственников, старшим поколением, — рекомендует руководитель Центра генеалогических исследований Леонид Храмков. — Расспросите и зафиксируйте. Это первый шаг, самый важный".
© Фото : Unsplash / Laura FuhrmanСемейный альбом
Семейный альбом - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Unsplash / Laura Fuhrman
Семейный альбом
Изучите семейный архив, там могут оказаться интересные документы, например свидетельство о рождении прадеда. С точными датами и местом — это позволит понять, куда ехать.
Затем определитесь, что именно вас интересует. В каждом поколении число предков удваивается. Скажем, бабушка была с Украины, дедушка с Дальнего Востока, другие предки — из Рязанской области, Татарстана. Вероятно, вам нужна какая-то одна фамилия — по отцу или матери, кто-то конкретно из предков. Например, прадед был необычной личностью, про него легенды ходили.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПервый снег в Омске
Первый снег в Омске - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Первый снег в Омске

Где искать

По словам руководителя проекта "Дом предков" Александра Шатохина, важно понимать, какие есть исходные данные. Если вы знаете лишь предков, родившихся в советское время, начинайте с загсов. Информацию о дореволюционном периоде ищите в областных архивах.
Пользуйтесь сайтами с базами данных о репрессиях, партийных работниках, о военном времени. Например, "Память народа", "Подвиг народа". Есть сайты, посвященные Первой мировой, 1930-м. Можно запросить дела репрессированных родственников.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанк

Посетители работают с документами в читальном зале Государственного архива в Челябинской области

Читатели работают с документами в читальном зале Государственного архива в Челябинской области
1 из 3

Посетители работают с документами в читальном зале Государственного архива в Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанк

Сотрудница разбирает папки с документами в Государственном архиве Челябинской области

Сотрудница разбирает папки с документами в Государственном архиве Челябинской области
2 из 3

Сотрудница разбирает папки с документами в Государственном архиве Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанк

Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве Челябинской области

Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве Челябинской области
3 из 3

Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
1 из 3

Посетители работают с документами в читальном зале Государственного архива в Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
2 из 3

Сотрудница разбирает папки с документами в Государственном архиве Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
3 из 3

Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Если сохранилось место работы предка — фабрика или завод, стоит обратиться туда. "В экспедициях обязательно посещаем некрополи, фотографируем, — подчеркивает Александр Взираев. — Человек потом может запланировать не экспедицию, а как раз туристическую поездку".
Правда, предупреждает Александр Шатохин, результат бывает не всегда. Клиент приезжает на место, пытается с кем-то пообщаться, но никто ничего не помнит, а в сельсовете не сохранились документы.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкПетропавловское кладбище на горе Левитана в городе Плес
Петропавловское кладбище на горе Левитана в городе Плес - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Петропавловское кладбище на горе Левитана в городе Плес
Еще один вариант — анализ ДНК. "Мы совсем недавно обновили данные, тест определяет 548 этносов России и мира, — говорит директор по коммуникациям компании Genotek Дмитрий Храпунов. — Теперь мы устанавливаем не только этносы, но и откуда были ваши предки — вплоть до области, населенного пункта".
Клиенты подтверждают: действительно, по документам бабушки или дедушки проживали именно там.
© Depositphotos.com / SergeyNivensЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Depositphotos.com / SergeyNivens
Лаборатория

Сколько это стоит и что можно узнать

Генеалогические услуги стоят от десятков до сотен тысяч рублей. ДНК-тест обойдется примерно в восемь тысяч, установление подлинности семейных легенд и историй — от 160 тысяч. Поиск места захоронения и конкретной могилы — 20-60 тысяч, архивных документов — 20-45. Экспедиция на историческую родину предков просчитывается строго индивидуально.
Результаты могут удивить. "Бывало такое: клиент думает, что дедушка с бабушкой из Самарской области, простые люди, — рассказывает Леонид Храмков. — Копнули глубже, и выяснилось, что прадед был почетным гражданином, его дом сохранился и сейчас там музей в его честь. А потомки ничего не знали".
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в медиабанкЖилые дома в селе Ведлозеро в Пряжинском районе Республики Карелия
Жилые дома в селе Ведлозеро в Пряжинском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Жилые дома в селе Ведлозеро в Пряжинском районе Республики Карелия
Александр Шатохин узнал историю XVII века. "Мой предок, скажем так, покуролесил и умудрился продать землю сразу двоим. Целый детектив — с высылкой, каторгой, прощением", — говорит он.
Люди находят родственников, начинают общаться. "На это нужны время и деньги, — предупреждает Леонид Храмков. — Чтобы и в архивах поработать, и в экспедицию съездить, походить по местам предков, вдруг из стариков кто-то что-то расскажет, могилы найдутся". Если времени нет, а деньги есть, он советует обратиться в генеалогическую компанию. Если ни времени, ни денег нет, то хотя бы запишите исходные данные, сохраните их для потомков. Вдруг позже появятся возможность и желание заняться поиском.
Невьянский Спасо-Преображенский собор - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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