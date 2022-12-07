https://ria.ru/20221207/gazoprovod-1836974867.html
Китай достроил участок газопровода для поставок по "Силе Сибири" в Шанхай
Китай достроил участок газопровода для поставок по "Силе Сибири" в Шанхай - РИА Новости, 07.12.2022
Китай достроил участок газопровода для поставок по "Силе Сибири" в Шанхай
Китай достроил на своей территории продолжение газовой магистрали "Сила Сибири" для поставок российского газа в Шанхай, передает в среду агентство Синьхуа со... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:37
2022-12-07T15:37
2022-12-07T15:37
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газпром
сила сибири — 2
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ПЕКИН, 7 дек – РИА Новости. Китай достроил на своей территории продолжение газовой магистрали "Сила Сибири" для поставок российского газа в Шанхай, передает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на ответственную за проект строительную компанию PipeChina."Участок Тайань - Тайсин восточного маршрута газопровода Китай - Россия официально был сдан в эксплуатацию. Это означает, что восточный маршрут этого трансграничного газопровода удалось протянуть до его конечного пункта в Шанхае на востоке Китая", - говорится в сообщении.Как рассказали агентству в строительной компании, восточная ветка газопровода Китай - Россия на территории КНР начинается от пограничного города Хэйхэ и заканчивается в Шанхае, общая протяженность ветки на территории Китая составляет 5 111 километр, из которых 3 371 километр построили недавно, а остальные 1 740 километров были ранее введены в эксплуатацию.После ввода в эксплуатацию всего маршрута объем поставок российского природного газа в провинции на северо-востоке КНР, регион Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй, а также регион дельты реки Янцзы будет увеличиваться, отметили в агентстве."Ожидается, что к 2025 году объем поставок газа стабилизируется на уровне 38 миллиардов кубометров в год, что позволит вышеназванным регионам сократить ежегодный объем выбросов двуокиси углерода на 164 миллионов тонн и диоксида серы на 1,82 миллиона тонн", - приводит агентство слова представителя компании."Газпром" сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту - газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году.
https://ria.ru/20221129/gaz-1835039992.html
https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, шанхай, россия, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Шанхай, Россия, Газпром, Сила Сибири — 2
Китай достроил участок газопровода для поставок по "Силе Сибири" в Шанхай
Китай достроил продолжение магистрали "Сила Сибири" для поставок российского газа в Шанхай