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Луценко: уровень газификации Вологодской области составляет 64,7% - РИА Новости, 07.12.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20221207/gazifikatsiya-1836960707.html
Луценко: уровень газификации Вологодской области составляет 64,7%
Луценко: уровень газификации Вологодской области составляет 64,7% - РИА Новости, 07.12.2022
Луценко: уровень газификации Вологодской области составляет 64,7%
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на очередной сессии обсудили темпы газификации региона. Уровень газификации на сегодня составляет 64,7%,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:04
2022-12-07T15:04
вологодская область
андрей луценко
череповецкий район
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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на очередной сессии обсудили темпы газификации региона. Уровень газификации на сегодня составляет 64,7%, сообщает пресс-служба областного парламента.Программа газификации действует с 2021-2025 гг. Ее основной задачей является обеспечение газом на данном этапе 70% домовладений региона. В рамках программы запланировано строительство 26 межпоселковых газопроводов, 6 газопроводов-отводов, а также техническое перевооружение 6 газораспределительных станций.С докладом по этой теме в рамках правительственного часа выступил заместитель Губернатора Антон Стрижов."В этом году планируется завершить строительно-монтажные работы на пяти объектах. Это газопроводы в Междуреченском, Кирилловском, Вологодском, Сокольском и Верховажском районах. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на первую половину 2023 года. Доступ к системе газоснабжения получат порядка 1500 домовладений", - отметил Стрижов.В следующем году завершится строительство газопровода в Череповецком районе. Также закончится второй этап строительства газопровода-отвода и газораспределительной стации к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра."Главным итогом программы газификации до 26 года станет подключение к системе газификации 6 районов: Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Устюженского, Харовского и Вытегорского. Планируется, что к газовым сетям будет подключен 51 населенный пункт. Сейчас уровень газификации природным газом составляет 64,7%. Максимально газифицированы Череповец – 88%, Вологда – 73%, среди районов – Великоустюгский – 58,9%", - прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Также в регионе действует программа догазификации. В ней участвуют потребители, чьи дома находятся уже в газифицированных населенных пунктах. Газопровод доводят до участков бесплатно, затем работы проводят уже за счет собственника. В этом году газ проводят до границ более 3800 домовладений. На следующий год работы запланированы на более 2,5 тысячи участках. Всего заключено 8,5 тысячи договоров на подключение. Почти половина из них отработана.Депутаты на сессии обсудили вопросы, связанные с задержками сроков работ. Стрижов пояснил, что переносы сроков происходят в первую очередь из-за необходимости дополнительных работ. Например, если требуется реконструкция газопроводов, газорегуляторных пунктов. Также трудности возникают, если сети пересекаются с автомобильными дорогами, водными преградами. Меры по ускорению работ принимаются. Заместитель губернатора заверил, что все заявки будут отработаны в рамках действия программы.
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андрей луценко, череповецкий район
Вологодская область, Андрей Луценко, Череповецкий район
15:04 07.12.2022
 

Луценко: уровень газификации Вологодской области составляет 64,7%

© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Сотрудник газовой службы
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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на очередной сессии обсудили темпы газификации региона. Уровень газификации на сегодня составляет 64,7%, сообщает пресс-служба областного парламента.
Программа газификации действует с 2021-2025 гг. Ее основной задачей является обеспечение газом на данном этапе 70% домовладений региона. В рамках программы запланировано строительство 26 межпоселковых газопроводов, 6 газопроводов-отводов, а также техническое перевооружение 6 газораспределительных станций.
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С докладом по этой теме в рамках правительственного часа выступил заместитель Губернатора Антон Стрижов.
"В этом году планируется завершить строительно-монтажные работы на пяти объектах. Это газопроводы в Междуреченском, Кирилловском, Вологодском, Сокольском и Верховажском районах. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на первую половину 2023 года. Доступ к системе газоснабжения получат порядка 1500 домовладений", - отметил Стрижов.
В следующем году завершится строительство газопровода в Череповецком районе. Также закончится второй этап строительства газопровода-отвода и газораспределительной стации к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра.
"Главным итогом программы газификации до 26 года станет подключение к системе газификации 6 районов: Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Устюженского, Харовского и Вытегорского. Планируется, что к газовым сетям будет подключен 51 населенный пункт. Сейчас уровень газификации природным газом составляет 64,7%. Максимально газифицированы Череповец – 88%, Вологда – 73%, среди районов – Великоустюгский – 58,9%", - прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
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Также в регионе действует программа догазификации. В ней участвуют потребители, чьи дома находятся уже в газифицированных населенных пунктах. Газопровод доводят до участков бесплатно, затем работы проводят уже за счет собственника. В этом году газ проводят до границ более 3800 домовладений. На следующий год работы запланированы на более 2,5 тысячи участках. Всего заключено 8,5 тысячи договоров на подключение. Почти половина из них отработана.
Депутаты на сессии обсудили вопросы, связанные с задержками сроков работ. Стрижов пояснил, что переносы сроков происходят в первую очередь из-за необходимости дополнительных работ. Например, если требуется реконструкция газопроводов, газорегуляторных пунктов. Также трудности возникают, если сети пересекаются с автомобильными дорогами, водными преградами. Меры по ускорению работ принимаются. Заместитель губернатора заверил, что все заявки будут отработаны в рамках действия программы.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЧереповецкий район
 
 
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