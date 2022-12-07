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Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны - РИА Новости, 07.12.2022
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Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны
Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны - РИА Новости, 07.12.2022
Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны
Трое журналистов, проводивших в 2018 году расследование предполагаемой торговли влиянием во французской армии, вызваны в Генеральную дирекцию внутренней... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:02
2022-12-07T16:02
в мире
франция
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Трое журналистов, проводивших в 2018 году расследование предполагаемой торговли влиянием во французской армии, вызваны в Генеральную дирекцию внутренней безопасности (DGSI) по подозрению в нарушении государственной тайны обороны, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники.По данным источника, в DGSI вызваны авторы расследования "Воздушный транспорт: подозрения в торговле влиянием в армии" Бенуа Коломба и Жоффруа Ливольси, а также руководитель отдела расследований на Radio France Жак Монен, который показал это расследование в передаче на телеканале France Inter. Данный материал также был размещен в интернете.В своей работе журналисты указали, что национальная финансовая прокуратура Франции расследует подозрения в фаворитизме и торговле влиянием во французской армии.Сообщается, что трое журналистов "подозреваются в совершении или покушении на совершение правонарушения по раскрытию или разглашению информации, позволяющей идентифицировать члена "подразделения специального назначения".По словам другого источника, журналистов вызывают в службу безопасности в рамках судебного расследования, начатого после жалобы бывшего спецназовца, имя которого упоминается в их статье.Как заявил в комментарии агентству один из авторов расследования Жоффруа Ливольси, "эти вызовы — новая попытка запугать журналистов, расследующих действия армии".
https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html
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в мире, франция
В мире, Франция
16:02 07.12.2022
 
Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны

Во Франции авторов статьи о торговле влиянием в армии заподозрили в разглашении секретов

© AP Photo / Markus SchreiberФранцузские солдаты во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже
Французские солдаты во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Французские солдаты во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже . Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Трое журналистов, проводивших в 2018 году расследование предполагаемой торговли влиянием во французской армии, вызваны в Генеральную дирекцию внутренней безопасности (DGSI) по подозрению в нарушении государственной тайны обороны, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники.
По данным источника, в DGSI вызваны авторы расследования "Воздушный транспорт: подозрения в торговле влиянием в армии" Бенуа Коломба и Жоффруа Ливольси, а также руководитель отдела расследований на Radio France Жак Монен, который показал это расследование в передаче на телеканале France Inter. Данный материал также был размещен в интернете.
Работа журналиста - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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В России несколько журналистов получили штрафы за фейки
В своей работе журналисты указали, что национальная финансовая прокуратура Франции расследует подозрения в фаворитизме и торговле влиянием во французской армии.
Сообщается, что трое журналистов "подозреваются в совершении или покушении на совершение правонарушения по раскрытию или разглашению информации, позволяющей идентифицировать члена "подразделения специального назначения".
По словам другого источника, журналистов вызывают в службу безопасности в рамках судебного расследования, начатого после жалобы бывшего спецназовца, имя которого упоминается в их статье.
Как заявил в комментарии агентству один из авторов расследования Жоффруа Ливольси, "эти вызовы — новая попытка запугать журналистов, расследующих действия армии".
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