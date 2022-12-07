https://ria.ru/20221207/frantsiya-1836987392.html

Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны

Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны - РИА Новости, 07.12.2022

Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны

Трое журналистов, проводивших в 2018 году расследование предполагаемой торговли влиянием во французской армии, вызваны в Генеральную дирекцию внутренней... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:02

2022-12-07T16:02

2022-12-07T16:02

в мире

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151535/91/1515359118_0:236:5270:3200_1920x0_80_0_0_e417f89c1c268f234e90bc4f58b0242b.jpg

ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Трое журналистов, проводивших в 2018 году расследование предполагаемой торговли влиянием во французской армии, вызваны в Генеральную дирекцию внутренней безопасности (DGSI) по подозрению в нарушении государственной тайны обороны, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники.По данным источника, в DGSI вызваны авторы расследования "Воздушный транспорт: подозрения в торговле влиянием в армии" Бенуа Коломба и Жоффруа Ливольси, а также руководитель отдела расследований на Radio France Жак Монен, который показал это расследование в передаче на телеканале France Inter. Данный материал также был размещен в интернете.В своей работе журналисты указали, что национальная финансовая прокуратура Франции расследует подозрения в фаворитизме и торговле влиянием во французской армии.Сообщается, что трое журналистов "подозреваются в совершении или покушении на совершение правонарушения по раскрытию или разглашению информации, позволяющей идентифицировать члена "подразделения специального назначения".По словам другого источника, журналистов вызывают в службу безопасности в рамках судебного расследования, начатого после жалобы бывшего спецназовца, имя которого упоминается в их статье.Как заявил в комментарии агентству один из авторов расследования Жоффруа Ливольси, "эти вызовы — новая попытка запугать журналистов, расследующих действия армии".

https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html

https://ria.ru/20221115/orden-1831513136.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция