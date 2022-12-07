https://ria.ru/20221207/frantsiya-1836987392.html
Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны
Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны - РИА Новости, 07.12.2022
Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны
Трое журналистов, проводивших в 2018 году расследование предполагаемой торговли влиянием во французской армии, вызваны в Генеральную дирекцию внутренней... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:02
2022-12-07T16:02
2022-12-07T16:02
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151535/91/1515359118_0:236:5270:3200_1920x0_80_0_0_e417f89c1c268f234e90bc4f58b0242b.jpg
ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Трое журналистов, проводивших в 2018 году расследование предполагаемой торговли влиянием во французской армии, вызваны в Генеральную дирекцию внутренней безопасности (DGSI) по подозрению в нарушении государственной тайны обороны, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники.По данным источника, в DGSI вызваны авторы расследования "Воздушный транспорт: подозрения в торговле влиянием в армии" Бенуа Коломба и Жоффруа Ливольси, а также руководитель отдела расследований на Radio France Жак Монен, который показал это расследование в передаче на телеканале France Inter. Данный материал также был размещен в интернете.В своей работе журналисты указали, что национальная финансовая прокуратура Франции расследует подозрения в фаворитизме и торговле влиянием во французской армии.Сообщается, что трое журналистов "подозреваются в совершении или покушении на совершение правонарушения по раскрытию или разглашению информации, позволяющей идентифицировать члена "подразделения специального назначения".По словам другого источника, журналистов вызывают в службу безопасности в рамках судебного расследования, начатого после жалобы бывшего спецназовца, имя которого упоминается в их статье.Как заявил в комментарии агентству один из авторов расследования Жоффруа Ливольси, "эти вызовы — новая попытка запугать журналистов, расследующих действия армии".
https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html
https://ria.ru/20221115/orden-1831513136.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151535/91/1515359118_400:0:5084:3513_1920x0_80_0_0_6784cab6a387c3f1beabb5cab1a7ebf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Во Франции трех журналистов заподозрили в разглашении секретов нацобороны
Во Франции авторов статьи о торговле влиянием в армии заподозрили в разглашении секретов
ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости.
Трое журналистов, проводивших в 2018 году расследование предполагаемой торговли влиянием во французской армии, вызваны в Генеральную дирекцию внутренней безопасности (DGSI) по подозрению в нарушении государственной тайны обороны, сообщает Франс Пресс
со ссылкой на источники.
По данным источника, в DGSI вызваны авторы расследования "Воздушный транспорт: подозрения в торговле влиянием в армии" Бенуа Коломба и Жоффруа Ливольси, а также руководитель отдела расследований на Radio France Жак Монен, который показал это расследование в передаче на телеканале France Inter. Данный материал также был размещен в интернете.
В своей работе журналисты указали, что национальная финансовая прокуратура Франции расследует подозрения в фаворитизме и торговле влиянием во французской армии.
Сообщается, что трое журналистов "подозреваются в совершении или покушении на совершение правонарушения по раскрытию или разглашению информации, позволяющей идентифицировать члена "подразделения специального назначения".
По словам другого источника, журналистов вызывают в службу безопасности в рамках судебного расследования, начатого после жалобы бывшего спецназовца, имя которого упоминается в их статье.
Как заявил в комментарии агентству один из авторов расследования Жоффруа Ливольси, "эти вызовы — новая попытка запугать журналистов, расследующих действия армии".