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В России несколько журналистов получили штрафы за фейки - РИА Новости, 07.12.2022
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В России несколько журналистов получили штрафы за фейки
В России несколько журналистов получили штрафы за фейки - РИА Новости, 07.12.2022
В России несколько журналистов получили штрафы за фейки
Союз журналистов России знает о нескольких журналистах получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:59
2022-12-07T12:59
россия
союз журналистов россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Союз журналистов России знает о нескольких журналистах получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали, заявил глава Союза Владимир Соловьев."К нам в центр юридической защиты по поводу наказаний журналистов за фейки обращений не было. Хотя о подобных фактах мы знаем. Несколько человек действительно наказаны штрафами разного размера", - сказал Соловьев журналистам.Он добавил, что в данном случае ограничения связаны "с темой не навредить".Штраф по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221201/szhr-1835603595.html
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россия, союз журналистов россии
Россия, Союз журналистов России
12:59 07.12.2022
 
В России несколько журналистов получили штрафы за фейки

Глава СЖР Соловьев: в России несколько журналистов получили штрафы за фейки

© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotosРабота журналиста
Работа журналиста - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotos
Работа журналиста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Союз журналистов России знает о нескольких журналистах получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали, заявил глава Союза Владимир Соловьев.
"К нам в центр юридической защиты по поводу наказаний журналистов за фейки обращений не было. Хотя о подобных фактах мы знаем. Несколько человек действительно наказаны штрафами разного размера", - сказал Соловьев журналистам.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 16:02
Глава СЖР отметил работу Sputnik и RT на Балканах
Он добавил, что в данном случае ограничения связаны "с темой не навредить".
Штраф по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
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1 декабря, 12:28
На новых территориях заработали четыре региональных отделения СЖР
 
РоссияСоюз журналистов России
 
 
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