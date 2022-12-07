https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html

В России несколько журналистов получили штрафы за фейки

В России несколько журналистов получили штрафы за фейки - РИА Новости, 07.12.2022

В России несколько журналистов получили штрафы за фейки

Союз журналистов России знает о нескольких журналистах получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:59

2022-12-07T12:59

2022-12-07T12:59

россия

союз журналистов россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Союз журналистов России знает о нескольких журналистах получивших штрафы разного размера за фейки, но в юридический центр защиты СЖР обращения не поступали, заявил глава Союза Владимир Соловьев."К нам в центр юридической защиты по поводу наказаний журналистов за фейки обращений не было. Хотя о подобных фактах мы знаем. Несколько человек действительно наказаны штрафами разного размера", - сказал Соловьев журналистам.Он добавил, что в данном случае ограничения связаны "с темой не навредить".Штраф по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221201/szhr-1835603595.html

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