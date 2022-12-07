https://ria.ru/20221207/evrosoyuz-1836918824.html

Евросоюз попросил ВТО разрешить два торговых спора с Китаем

Евросоюз попросил ВТО разрешить два торговых спора с Китаем - РИА Новости, 07.12.2022

Евросоюз попросил ВТО разрешить два торговых спора с Китаем

Евросоюз попросил Всемирную торговую организацию (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения двух споров с Китаем, начатых ЕС, сообщает Еврокомиссия (ЕК). РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:34

2022-12-07T12:34

2022-12-07T12:36

экономика

китай

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Евросоюз попросил Всемирную торговую организацию (ВТО) сформировать панели арбитров для разрешения двух споров с Китаем, начатых ЕС, сообщает Еврокомиссия (ЕК).Ранее Евросоюз начал разбирательства по делам в рамках организации, первый этап которых - двусторонние консультации. Если такие консультации не приводят к разрешению спора, истец может попросить ВТО сформировать панель арбитров организации для его урегулирования.Одно из этих двух дел касается торговых ограничений, которые Китай ввел в декабре 2021 года в отношении литовского экспорта и экспорта ЕС, содержащего литовские компоненты. Второе касается того, что Китай с августа 2020 года препятствует компаниям с патентами на высокие технологии защищать свои права в некитайских судах, в том числе в судах ЕС."Сегодня ЕС запросил создание групп во Всемирной торговой организации для рассмотрения двух текущих торговых споров с Китаем", - говорится в сообщении."В обоих случаях китайские меры наносят большой ущерб европейскому бизнесу", - отмечает Еврокомиссия, которая ведет дела в ВТО от имени Евросоюза, состоящего из 27 стран.

https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

китай

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экономика, китай, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия