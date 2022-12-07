https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836998599.html

Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей

Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей - РИА Новости, 07.12.2022

Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей

Государственный Эрмитаж приобрел в 2022 году произведения искусства для своей коллекции за несколько миллионов рублей, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:34

2022-12-07T16:34

2022-12-07T16:34

культура

новости культуры

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

музеи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж приобрел в 2022 году произведения искусства для своей коллекции за несколько миллионов рублей, сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.По его словам, в числе приобретений портрет Александра III. "Мы посмотрим, где он будет. Его всюду не хватает... Это громадный портрет", — рассказал Пиотровский.Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.

https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836684350.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, музеи