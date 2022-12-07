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Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей - РИА Новости, 07.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836998599.html
Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей
Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей - РИА Новости, 07.12.2022
Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей
Государственный Эрмитаж приобрел в 2022 году произведения искусства для своей коллекции за несколько миллионов рублей, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:34
2022-12-07T16:34
культура
новости культуры
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж приобрел в 2022 году произведения искусства для своей коллекции за несколько миллионов рублей, сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.По его словам, в числе приобретений портрет Александра III. "Мы посмотрим, где он будет. Его всюду не хватает... Это громадный портрет", — рассказал Пиотровский.Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
https://ria.ru/20221207/ermitazh-1836684350.html
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новости культуры, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, музеи
Культура, Новости культуры, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Музеи
16:34 07.12.2022
 
Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей

Пиотровский: Эрмитаж купил за год произведения искусства на сумму 63 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж приобрел в 2022 году произведения искусства для своей коллекции за несколько миллионов рублей, сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"В целом мы купили вещей на 63 миллиона рублей, из них восемь миллионов – госбюджет, 55 миллионов – пожертвования", — уточнил он.

По его словам, в числе приобретений портрет Александра III. "Мы посмотрим, где он будет. Его всюду не хватает... Это громадный портрет", — рассказал Пиотровский.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.
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