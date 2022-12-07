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Парламент Венгрии продлил сроки эксплуатации четырех блоков АЭС "Пакш"

Парламент Венгрии продлил сроки эксплуатации четырех блоков АЭС "Пакш" - РИА Новости, 07.12.2022

Парламент Венгрии продлил сроки эксплуатации четырех блоков АЭС "Пакш"

Парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш", сообщает пресс-служба высшего... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:50

2022-12-07T22:50

2022-12-07T23:36

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БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. Парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш", сообщает пресс-служба высшего законодательного органа страны.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии летом также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш" и подали соответствующую заявку на рассмотрение в парламент.Согласно сообщению, опубликованному на сайте венгерского парламента, законопроект поддержали 170 депутатов, восемь были против и один воздержался. Указ вступит в силу со дня опубликования, в настоящее время ожидается, что его должен подписать спикер национального собрания Ласло Кевер.В тексте законопроекта предлагается продлить срок эксплуатации на 20 лет. Его авторы также напоминают, что в США срок эксплуатации некоторых блоков АЭС был продлен на 60 и 80 лет, во Франции, Испании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, Японии срок эксплуатации некоторых блоков также превышает 50-60 лет.Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее сообщил, что Венгрия представит заявку на продление сроков работы действующих блоков АЭС "Пакш" в ЕС и выразил надежду на ее независимое рассмотрение.Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей.Четыре энергоблока АЭС "Пакш" мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года. На это уже получена соответствующая строительная лицензия.

https://ria.ru/20221205/paksh-2-1836420510.html

https://ria.ru/20221121/paksh-1833151577.html

https://ria.ru/20220913/paksh-2-1816367543.html

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в мире, ласло кевер, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш", аэс "пакш-2"