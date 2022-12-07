https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html

Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ

Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ - РИА Новости, 07.12.2022

Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ

Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:10

2022-12-07T19:10

2022-12-07T19:10

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.Действие дезинфляционного эффекта на потребительском рынке оказалось непродолжительным, указали аналитики."Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа", - указывается в материалах.Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.

https://ria.ru/20221207/inflyatsiya-1837054563.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия