https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ - РИА Новости, 07.12.2022
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ
Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:10
2022-12-07T19:10
2022-12-07T19:10
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.Действие дезинфляционного эффекта на потребительском рынке оказалось непродолжительным, указали аналитики."Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа", - указывается в материалах.Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.
https://ria.ru/20221207/inflyatsiya-1837054563.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ
ЦБ: российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации