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Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ - РИА Новости, 07.12.2022
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Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ - РИА Новости, 07.12.2022
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ
Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:10
2022-12-07T19:10
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.Действие дезинфляционного эффекта на потребительском рынке оказалось непродолжительным, указали аналитики."Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа", - указывается в материалах.Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
19:10 07.12.2022
 
Российская экономика преодолела краткосрочный спад, заявили эксперты ЦБ

ЦБ: российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации

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Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская экономика преодолела краткосрочный спад из-за частичной мобилизации и в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
"Судя по оперативным показателям, во второй половине октября – ноябре российская экономика преодолела краткосрочный спад, вызванный частичной мобилизацией", - говорится в сообщении.
Действие дезинфляционного эффекта на потребительском рынке оказалось непродолжительным, указали аналитики.
"Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа", - указывается в материалах.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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