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В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал" - РИА Новости, 07.12.2022
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В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал"
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал" - РИА Новости, 07.12.2022
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал"
"Нива" врезалась в грузовик "Урал" на трассе в Мотыгинском районе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:44
2022-12-07T12:44
происшествия
авто
мотыгинский район
красноярский край
дтп
россия
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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. "Нива" врезалась в грузовик "Урал" на трассе в Мотыгинском районе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.Авария произошла в среду днем на 90-м километре автодороги Раздолинск- Южно-Енисейск."По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли 4 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, их личности сейчас устанавливаются. Водитель "Урала" не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221206/dtp-1836769361.html
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происшествия, авто, мотыгинский район, красноярский край, дтп, россия
Происшествия, Авто, Мотыгинский район, Красноярский край, ДТП, Россия
12:44 07.12.2022
 
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал"

В Красноярском крае автомобиль "Нива" угодил под грузовик "Урал", четверо погибли

© Фото : официальный канал Госавтоинспекции Красноярского края/TelegramДТП с участием двух транспортных средств "Урал" и ВАЗ-2121 "Нива" в Мотыгинском районе Красноярского края
ДТП с участием двух транспортных средств Урал и ВАЗ-2121 Нива в Мотыгинском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : официальный канал Госавтоинспекции Красноярского края/Telegram
ДТП с участием двух транспортных средств "Урал" и ВАЗ-2121 "Нива" в Мотыгинском районе Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. "Нива" врезалась в грузовик "Урал" на трассе в Мотыгинском районе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.
Авария произошла в среду днем на 90-м километре автодороги Раздолинск- Южно-Енисейск.
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли 4 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, их личности сейчас устанавливаются. Водитель "Урала" не пострадал", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоМотыгинский районКрасноярский крайДТПРоссия
 
 
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