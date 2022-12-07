https://ria.ru/20221207/dtp-1836921564.html
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал"
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал" - РИА Новости, 07.12.2022
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал"
"Нива" врезалась в грузовик "Урал" на трассе в Мотыгинском районе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:44
2022-12-07T12:44
2022-12-07T12:44
происшествия
авто
мотыгинский район
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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. "Нива" врезалась в грузовик "Урал" на трассе в Мотыгинском районе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.Авария произошла в среду днем на 90-м километре автодороги Раздолинск- Южно-Енисейск."По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли 4 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, их личности сейчас устанавливаются. Водитель "Урала" не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221206/dtp-1836769361.html
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Происшествия, Авто, Мотыгинский район, Красноярский край, ДТП, Россия
В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал"
В Красноярском крае автомобиль "Нива" угодил под грузовик "Урал", четверо погибли