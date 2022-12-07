https://ria.ru/20221207/dtp-1836921564.html

В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал"

В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал" - РИА Новости, 07.12.2022

В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком "Урал"

"Нива" врезалась в грузовик "Урал" на трассе в Мотыгинском районе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:44

2022-12-07T12:44

2022-12-07T12:44

происшествия

авто

мотыгинский район

красноярский край

дтп

россия

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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. "Нива" врезалась в грузовик "Урал" на трассе в Мотыгинском районе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщили журналистам в краевом главке ГУМВД.Авария произошла в среду днем на 90-м километре автодороги Раздолинск- Южно-Енисейск."По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком. В результате происшествия погибли 4 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля, их личности сейчас устанавливаются. Водитель "Урала" не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836769361.html

мотыгинский район

красноярский край

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происшествия, авто, мотыгинский район, красноярский край, дтп, россия