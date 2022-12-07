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В автокатастрофе в ДНР погибли 16 человек - РИА Новости, 07.12.2022
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В автокатастрофе в ДНР погибли 16 человек
В автокатастрофе в ДНР погибли 16 человек - РИА Новости, 07.12.2022
В автокатастрофе в ДНР погибли 16 человек
В ДТП на трассе в Донецкой Народной Республике погибли 16 человек, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:16
2022-12-07T16:08
донецкая народная республика
происшествия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. В ДТП на трассе в Донецкой Народной Республике погибли 16 человек, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.По его словам, еще четыре человека пострадали. Пушилин поручил исполняющему обязанности зампреда правительства ДНР Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки для семей погибших и пострадавших.По информации Следственного комитета, авария произошла из-за того, что водитель автобуса, ехавшего из Снежного в Донецк, пытался совершить обгон и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с военным КамАЗом. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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донецкая народная республика, происшествия, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Происшествия, Денис Пушилин
11:16 07.12.2022 (обновлено: 16:08 07.12.2022)
 
В автокатастрофе в ДНР погибли 16 человек

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о гибели 16 человек в ДТП между Торезом и Шахтерском

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. В ДТП на трассе в Донецкой Народной Республике погибли 16 человек, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

"Искренне соболезную родным и близким погибших сегодня в ДТП между Торезом и Шахтерском. Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники", — написал он.

По его словам, еще четыре человека пострадали.
Пушилин поручил исполняющему обязанности зампреда правительства ДНР Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки для семей погибших и пострадавших.
По информации Следственного комитета, авария произошла из-за того, что водитель автобуса, ехавшего из Снежного в Донецк, пытался совершить обгон и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с военным КамАЗом. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Микроавтобус с гражданами ДНР попал в ДТП в Ростовской области
 
Донецкая Народная РеспубликаПроисшествияДенис Пушилин
 
 
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