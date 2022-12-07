https://ria.ru/20221207/dtp-1836889443.html

В автокатастрофе в ДНР погибли 16 человек

В автокатастрофе в ДНР погибли 16 человек - РИА Новости, 07.12.2022

В автокатастрофе в ДНР погибли 16 человек

В ДТП на трассе в Донецкой Народной Республике погибли 16 человек, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:16

2022-12-07T11:16

2022-12-07T16:08

донецкая народная республика

происшествия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 7 дек — РИА Новости. В ДТП на трассе в Донецкой Народной Республике погибли 16 человек, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.По его словам, еще четыре человека пострадали. Пушилин поручил исполняющему обязанности зампреда правительства ДНР Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки для семей погибших и пострадавших.По информации Следственного комитета, авария произошла из-за того, что водитель автобуса, ехавшего из Снежного в Донецк, пытался совершить обгон и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с военным КамАЗом. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

https://ria.ru/20220408/dtp-1782572300.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, происшествия, денис пушилин