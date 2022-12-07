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В Госдуме заверили, что деньги на допвыплаты медикам первичного звена есть
В Госдуме заверили, что деньги на допвыплаты медикам первичного звена есть - РИА Новости, 07.12.2022
В Госдуме заверили, что деньги на допвыплаты медикам первичного звена есть
Средств в бюджете на выплаты медикам первичного звена в бюджете хватит, они могут быть направлены из резервного фонда правительства РФ без "законодательных... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:40
2022-12-07T18:40
2022-12-07T18:40
здоровье - общество
светлана бессараб
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Средств в бюджете на выплаты медикам первичного звена в бюджете хватит, они могут быть направлены из резервного фонда правительства РФ без "законодательных проволочек", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей будут назначены медикам первичного звена здравоохранения и "скорых" с 1 января 2023 года."Прежде всего, денег в бюджете хватит. Помимо тех выплат, которые были произведены в особых условиях, а это работа с ковидными больными, у нас направлены в правительство средства - это резервный фонд правительства, из которого производятся такие отчисления", - подчеркнула Бессараб.По словам политика, направление средств из фонда может происходить без излишних "законодательных проволочек", для чего этот механизм финансирования и используется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, светлана бессараб, владимир путин, россия, госдума рф
Здоровье - Общество, Светлана Бессараб, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
В Госдуме заверили, что деньги на допвыплаты медикам первичного звена есть
Депутат Госдумы Бессараб: деньги на дополнительные выплаты медикам первичного звена есть
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Средств в бюджете на выплаты медикам первичного звена в бюджете хватит, они могут быть направлены из резервного фонда правительства РФ без "законодательных проволочек", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
Президент РФ Владимир Путин
заявил в среду, что дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей будут назначены медикам первичного звена здравоохранения и "скорых" с 1 января 2023 года.
"Прежде всего, денег в бюджете хватит. Помимо тех выплат, которые были произведены в особых условиях, а это работа с ковидными больными, у нас направлены в правительство средства - это резервный фонд правительства, из которого производятся такие отчисления", - подчеркнула Бессараб.
По словам политика, направление средств из фонда может происходить без излишних "законодательных проволочек", для чего этот механизм финансирования и используется.