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В Госдуме заверили, что деньги на допвыплаты медикам первичного звена есть

В Госдуме заверили, что деньги на допвыплаты медикам первичного звена есть - РИА Новости, 07.12.2022

В Госдуме заверили, что деньги на допвыплаты медикам первичного звена есть

Средств в бюджете на выплаты медикам первичного звена в бюджете хватит, они могут быть направлены из резервного фонда правительства РФ без "законодательных... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:40

2022-12-07T18:40

2022-12-07T18:40

здоровье - общество

светлана бессараб

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Средств в бюджете на выплаты медикам первичного звена в бюджете хватит, они могут быть направлены из резервного фонда правительства РФ без "законодательных проволочек", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей будут назначены медикам первичного звена здравоохранения и "скорых" с 1 января 2023 года."Прежде всего, денег в бюджете хватит. Помимо тех выплат, которые были произведены в особых условиях, а это работа с ковидными больными, у нас направлены в правительство средства - это резервный фонд правительства, из которого производятся такие отчисления", - подчеркнула Бессараб.По словам политика, направление средств из фонда может происходить без излишних "законодательных проволочек", для чего этот механизм финансирования и используется.

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, светлана бессараб, владимир путин, россия, госдума рф