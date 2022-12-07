https://ria.ru/20221207/doplaty-1837064178.html

Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам

Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам - РИА Новости, 07.12.2022

Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам

При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:49

2022-12-07T19:49

2022-12-07T19:49

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.С 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи, получат дополнительные выплаты."Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный", - сказала Голикова журналистам.

https://ria.ru/20221207/medkompleksy-1836983226.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия