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Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам - РИА Новости, 07.12.2022
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Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам - РИА Новости, 07.12.2022
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам
При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:49
2022-12-07T19:49
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.С 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи, получат дополнительные выплаты."Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный", - сказала Голикова журналистам.
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия
19:49 07.12.2022
 
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам

Голикова: при установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
С 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи, получат дополнительные выплаты.
"Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный", - сказала Голикова журналистам.
Медицинский работник выполняет забор крови - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 15:55
В России до конца года появится около 300 передвижных медкомплексов
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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