https://ria.ru/20221207/doplaty-1837064178.html
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам - РИА Новости, 07.12.2022
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам
При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:49
2022-12-07T19:49
2022-12-07T19:49
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.С 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи, получат дополнительные выплаты."Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный", - сказала Голикова журналистам.
https://ria.ru/20221207/medkompleksy-1836983226.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия
Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам
Голикова: при установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
С 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи, получат дополнительные выплаты.
"Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный", - сказала Голикова журналистам.