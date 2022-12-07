https://ria.ru/20221207/donetsk-1836920599.html

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ - РИА Новости, 07.12.2022

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ

В результате массированных украинских обстрелов Донецка во вторник разрушены пять школ и четыре детских сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:40

2022-12-07T12:40

2022-12-07T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

киев

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В результате массированных украинских обстрелов Донецка во вторник разрушены пять школ и четыре детских сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Разрушено пять школ, четыре детских садика", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.Киев во вторник несколько раз обстрелял центр Донецка из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221207/donetsk-1836914671.html

донецк

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, киев