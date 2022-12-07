https://ria.ru/20221207/donetsk-1836920599.html
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ - РИА Новости, 07.12.2022
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ
В результате массированных украинских обстрелов Донецка во вторник разрушены пять школ и четыре детских сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:40
2022-12-07T12:40
2022-12-07T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
киев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В результате массированных украинских обстрелов Донецка во вторник разрушены пять школ и четыре детских сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Разрушено пять школ, четыре детских садика", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.Киев во вторник несколько раз обстрелял центр Донецка из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221207/donetsk-1836914671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Киев
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ
Мэр Донецка Кулемзин: при обстрелах со стороны ВСУ разрушены пять школ и четыре детсада