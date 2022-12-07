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При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/donetsk-1836920599.html
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ - РИА Новости, 07.12.2022
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ
В результате массированных украинских обстрелов Донецка во вторник разрушены пять школ и четыре детских сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:40
2022-12-07T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
киев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В результате массированных украинских обстрелов Донецка во вторник разрушены пять школ и четыре детских сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Разрушено пять школ, четыре детских садика", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.Киев во вторник несколько раз обстрелял центр Донецка из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221207/donetsk-1836914671.html
донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Киев
12:40 07.12.2022
 
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ разрушены пять школ

Мэр Донецка Кулемзин: при обстрелах со стороны ВСУ разрушены пять школ и четыре детсада

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В результате массированных украинских обстрелов Донецка во вторник разрушены пять школ и четыре детских сада, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Разрушено пять школ, четыре детских садика", - сказал Кулемзин в эфире Первого канала.
Киев во вторник несколько раз обстрелял центр Донецка из РСЗО "Град".
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
12:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три района Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКиев
 
 
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