https://ria.ru/20221207/donbass-1837036073.html
России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин
России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин
Специальная военная операция возникла только потому, что России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса мирным путем, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:01
2022-12-07T18:01
2022-12-07T18:20
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655398_0:200:3022:1899_1920x0_80_0_0_fb30aebb0606442f3bf3669dd07d3571.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальная военная операция возникла только потому, что России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса."Она (специальная военная операция - ред.) возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путем, и продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Он отметил, что это использовалось как повод для разжигания антироссийски и антирусских настроений."Ничего здесь удивительного нет с точки зрения истории. Россия часто сталкивалась с сюжетами подобного рода", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655398_129:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cabb6515671cf254eddcf4525acf89eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Россия, Украина
18:01 07.12.2022 (обновлено: 18:20 07.12.2022)
России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин
Президент Путин заявил, что России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальная военная операция возникла только потому, что России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.
РФ начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
"Она (специальная военная операция - ред.) возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путем, и продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Он отметил, что это использовалось как повод для разжигания антироссийски и антирусских настроений.
"Ничего здесь удивительного нет с точки зрения истории. Россия часто сталкивалась с сюжетами подобного рода", - подчеркнул президент.