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России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/donbass-1837036073.html
России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин
России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин
Специальная военная операция возникла только потому, что России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса мирным путем, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:01
2022-12-07T18:20
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальная военная операция возникла только потому, что России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса."Она (специальная военная операция - ред.) возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путем, и продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Он отметил, что это использовалось как повод для разжигания антироссийски и антирусских настроений."Ничего здесь удивительного нет с точки зрения истории. Россия часто сталкивалась с сюжетами подобного рода", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Россия, Украина
18:01 07.12.2022 (обновлено: 18:20 07.12.2022)
 
России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса, заявил Путин

Президент Путин заявил, что России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальная военная операция возникла только потому, что России не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
"Она (специальная военная операция - ред.) возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путем, и продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Он отметил, что это использовалось как повод для разжигания антироссийски и антирусских настроений.
"Ничего здесь удивительного нет с точки зрения истории. Россия часто сталкивалась с сюжетами подобного рода", - подчеркнул президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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