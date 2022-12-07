https://ria.ru/20221207/donbass-1837012949.html

Путин обсудил с Пушилиным обстрелы Донбасса

Путин обсудил с Пушилиным обстрелы Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022

Путин обсудил с Пушилиным обстрелы Донбасса

Президент России Владимир Путин сообщил, что вчера обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным обстрелы населенных пунктов Донбасса, они... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:07

2022-12-07T17:07

2022-12-07T17:16

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что вчера обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным обстрелы населенных пунктов Донбасса, они умалчиваются."Я вчера разговаривал с руководителем Донецкой республики, Пушилин мне звонил, Денис. Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, не может об этом никто не знать, все молчат. Как будто ничего не происходит", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Это, конечно, ужасно", - добавил президент.Традиционная встреча президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20221207/obstrel-1836852651.html

https://ria.ru/20221207/ldnr-1837003467.html

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, донбасс, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия