https://ria.ru/20221207/donbass-1837012826.html

Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин

Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022

Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин

Правом на демобилизацию воспользовались не все студенты Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:06

2022-12-07T17:06

2022-12-07T17:19

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1834926808_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_acefad8e47f2ef7e41033f35ddb33b26.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правом на демобилизацию воспользовались не все студенты Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, писатель Марина Ахмедова обратилась к президенту с просьбой рассмотреть возможность демобилизации студентов Донбасса, так как новые территории стали регионами РФ."По поводу демобилизации студентов Донбасса. Да, конечно, эти территории, республики, вошли в состав России, поэтому на них полностью должно распространяться правовое регулирование российское", - ответил президент. Он добавил, что это непростой и длительный процесс, но есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас, в том числе демобилизация студентов."Но должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию", - добавил президент.

https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр