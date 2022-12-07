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Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/donbass-1837012826.html
Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин
Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин
Правом на демобилизацию воспользовались не все студенты Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:06
2022-12-07T17:19
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правом на демобилизацию воспользовались не все студенты Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, писатель Марина Ахмедова обратилась к президенту с просьбой рассмотреть возможность демобилизации студентов Донбасса, так как новые территории стали регионами РФ."По поводу демобилизации студентов Донбасса. Да, конечно, эти территории, республики, вошли в состав России, поэтому на них полностью должно распространяться правовое регулирование российское", - ответил президент. Он добавил, что это непростой и длительный процесс, но есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас, в том числе демобилизация студентов."Но должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию", - добавил президент.
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владимир путин, россия, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:06 07.12.2022 (обновлено: 17:19 07.12.2022)
 
Некоторые студенты из Донбасса отказались от демобилизации, заявил Путин

Путин заявил, что не все студенты из Донбасса воспользовались правом на демобилизацию

© РИА Новости / Андрей Коц Демобилизованные студенты вузов ДНР
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Демобилизованные студенты вузов ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правом на демобилизацию воспользовались не все студенты Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, писатель Марина Ахмедова обратилась к президенту с просьбой рассмотреть возможность демобилизации студентов Донбасса, так как новые территории стали регионами РФ.
"По поводу демобилизации студентов Донбасса. Да, конечно, эти территории, республики, вошли в состав России, поэтому на них полностью должно распространяться правовое регулирование российское", - ответил президент. Он добавил, что это непростой и длительный процесс, но есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас, в том числе демобилизация студентов.
"Но должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию", - добавил президент.
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Знания не пригодились". Как воевали мобилизованные в ДНР студенты
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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