https://ria.ru/20221207/donbass-1837003349.html

Путин отметил работу СПЧ по защите прав жителей Донбасса

Путин отметил работу СПЧ по защите прав жителей Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022

Путин отметил работу СПЧ по защите прав жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин предложил членам СПЧ поговорить про спецоперацию и защиту прав жителей Донбасса, отметил их работу по разоблачению преступлений... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:42

2022-12-07T16:42

2022-12-07T18:32

специальная военная операция на украине

донбасс

политика

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам СПЧ поговорить про спецоперацию и защиту прав жителей Донбасса, отметил их работу по разоблачению преступлений нацистского режима и защите прав жителей Донбасса."Большой блок посвящен специальной военной операции, с первого же ее дня Валерий Александрович Фадеев и большинство членов совета заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, разъясняют истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции, борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и без всякого преувеличения подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Он отметил, что СПЧ ведет работу по разоблачению преступлений нацистского режима и отстаиванию прав жителей Донбасса, которые полностью игнорировались в течение 8 лет "мировым сообществом".

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Кирилл Волков

донбасс, политика, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), ситуация в днр и лнр