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Путин отметил работу СПЧ по защите прав жителей Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/donbass-1837003349.html
Путин отметил работу СПЧ по защите прав жителей Донбасса
Путин отметил работу СПЧ по защите прав жителей Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022
Путин отметил работу СПЧ по защите прав жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин предложил членам СПЧ поговорить про спецоперацию и защиту прав жителей Донбасса, отметил их работу по разоблачению преступлений... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:42
2022-12-07T18:32
специальная военная операция на украине
донбасс
политика
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам СПЧ поговорить про спецоперацию и защиту прав жителей Донбасса, отметил их работу по разоблачению преступлений нацистского режима и защите прав жителей Донбасса."Большой блок посвящен специальной военной операции, с первого же ее дня Валерий Александрович Фадеев и большинство членов совета заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, разъясняют истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции, борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и без всякого преувеличения подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Он отметил, что СПЧ ведет работу по разоблачению преступлений нацистского режима и отстаиванию прав жителей Донбасса, которые полностью игнорировались в течение 8 лет "мировым сообществом".
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донбасс, политика, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Ситуация в ДНР и ЛНР
16:42 07.12.2022 (обновлено: 18:32 07.12.2022)
 
Путин отметил работу СПЧ по защите прав жителей Донбасса

Путин отметил работу СПЧ по разоблачению киевского режима и защите прав жителей Донбасса

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам СПЧ поговорить про спецоперацию и защиту прав жителей Донбасса, отметил их работу по разоблачению преступлений нацистского режима и защите прав жителей Донбасса.
"Большой блок посвящен специальной военной операции, с первого же ее дня Валерий Александрович Фадеев и большинство членов совета заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, разъясняют истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции, борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и без всякого преувеличения подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Он отметил, что СПЧ ведет работу по разоблачению преступлений нацистского режима и отстаиванию прав жителей Донбасса, которые полностью игнорировались в течение 8 лет "мировым сообществом".
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассПолитикаРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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