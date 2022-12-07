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Донбасс внесет свой вклад в развитие машиностроения России - РИА Новости, 07.12.2022
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Люди Донбасса
https://ria.ru/20221207/donbass-1836869121.html
Донбасс внесет свой вклад в развитие машиностроения России
Донбасс внесет свой вклад в развитие машиностроения России - РИА Новости, 07.12.2022
Донбасс внесет свой вклад в развитие машиностроения России
Машиностроительный сектор Донбасса внесет свой вклад в развитие всей этой отрасли в России, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:59
2022-12-07T09:59
люди донбасса
рустам минниханов
россия
донбасс
денис пушилин
донецкая народная республика
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Машиностроительный сектор Донбасса внесет свой вклад в развитие всей этой отрасли в России, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.С среду в Казани открылся Татарстанский машиностроительный форум, в работе которого принимают участие около 3 тысяч человек из 34 регионов России и пяти зарубежных стран."Бытует мнение, что Донбасс - это только про уголь, Донбасс - это только про металлургию. Но на самом деле и машиностроительное направления для Донбасса всегда было одним из приоритетных… Более 70 предприятий, которые сейчас сохранены, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, конечно же, внесут свой вклад в машиностроительную отрасль всей России", - сказал Пушилин на церемонии открытия форума.По его словам, руководство республики прекрасно понимает, что потенциал Донбасса будет полезен в целом для развития общей большой Родины - России.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что сегодня стратегические направления развития республики – это сокращение доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств и модернизация экономики за счет инноваций и инвестиций."Перед нами стоит задача обеспечить технологический суверенитет страны. Крайне важно сделать акцент на локализации производимого продукта, поиске новых поставщиков среди отечественных производителей. В центре нашего особого внимания развитие машиностроения", - сказал Минниханов.На пленарном заседании форума в среду состоится обсуждение путей преодоления технологической зависимости, вопросов развития машиностроительной отрасли, возможности импортозамещения, внедрения научных достижений и разработок в производственные процессы предприятий. Запланированы также круглые столы, посвященные выходу на внешний рынок, развитию аддитивных технологий, механизмов поддержки промышленности.
https://ria.ru/20221207/donbass-1836862112.html
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рустам минниханов, россия, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика
Люди Донбасса, Рустам Минниханов, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
09:59 07.12.2022
 
Донбасс внесет свой вклад в развитие машиностроения России

Пушилин: машиностроительный сектор Донбасса внесет свой вклад в развитие отрасли в России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Машиностроительный сектор Донбасса внесет свой вклад в развитие всей этой отрасли в России, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
С среду в Казани открылся Татарстанский машиностроительный форум, в работе которого принимают участие около 3 тысяч человек из 34 регионов России и пяти зарубежных стран.
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"Бытует мнение, что Донбасс - это только про уголь, Донбасс - это только про металлургию. Но на самом деле и машиностроительное направления для Донбасса всегда было одним из приоритетных… Более 70 предприятий, которые сейчас сохранены, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, конечно же, внесут свой вклад в машиностроительную отрасль всей России", - сказал Пушилин на церемонии открытия форума.
По его словам, руководство республики прекрасно понимает, что потенциал Донбасса будет полезен в целом для развития общей большой Родины - России.
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что сегодня стратегические направления развития республики – это сокращение доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств и модернизация экономики за счет инноваций и инвестиций.
"Перед нами стоит задача обеспечить технологический суверенитет страны. Крайне важно сделать акцент на локализации производимого продукта, поиске новых поставщиков среди отечественных производителей. В центре нашего особого внимания развитие машиностроения", - сказал Минниханов.
На пленарном заседании форума в среду состоится обсуждение путей преодоления технологической зависимости, вопросов развития машиностроительной отрасли, возможности импортозамещения, внедрения научных достижений и разработок в производственные процессы предприятий. Запланированы также круглые столы, посвященные выходу на внешний рынок, развитию аддитивных технологий, механизмов поддержки промышленности.
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Люди ДонбассаРустам МиннихановРоссияДонбассДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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