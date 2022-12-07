https://ria.ru/20221207/donbass-1836869121.html

Донбасс внесет свой вклад в развитие машиностроения России

Донбасс внесет свой вклад в развитие машиностроения России - РИА Новости, 07.12.2022

Донбасс внесет свой вклад в развитие машиностроения России

Машиностроительный сектор Донбасса внесет свой вклад в развитие всей этой отрасли в России, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:59

2022-12-07T09:59

2022-12-07T09:59

люди донбасса

рустам минниханов

россия

донбасс

денис пушилин

донецкая народная республика

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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Машиностроительный сектор Донбасса внесет свой вклад в развитие всей этой отрасли в России, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.С среду в Казани открылся Татарстанский машиностроительный форум, в работе которого принимают участие около 3 тысяч человек из 34 регионов России и пяти зарубежных стран."Бытует мнение, что Донбасс - это только про уголь, Донбасс - это только про металлургию. Но на самом деле и машиностроительное направления для Донбасса всегда было одним из приоритетных… Более 70 предприятий, которые сейчас сохранены, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, конечно же, внесут свой вклад в машиностроительную отрасль всей России", - сказал Пушилин на церемонии открытия форума.По его словам, руководство республики прекрасно понимает, что потенциал Донбасса будет полезен в целом для развития общей большой Родины - России.Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что сегодня стратегические направления развития республики – это сокращение доли сырьевых отраслей промышленности за счет развития высокотехнологичных производств и модернизация экономики за счет инноваций и инвестиций."Перед нами стоит задача обеспечить технологический суверенитет страны. Крайне важно сделать акцент на локализации производимого продукта, поиске новых поставщиков среди отечественных производителей. В центре нашего особого внимания развитие машиностроения", - сказал Минниханов.На пленарном заседании форума в среду состоится обсуждение путей преодоления технологической зависимости, вопросов развития машиностроительной отрасли, возможности импортозамещения, внедрения научных достижений и разработок в производственные процессы предприятий. Запланированы также круглые столы, посвященные выходу на внешний рынок, развитию аддитивных технологий, механизмов поддержки промышленности.

https://ria.ru/20221207/donbass-1836862112.html

https://ria.ru/20221206/rzm-1836479079.html

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рустам минниханов, россия, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика