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Украинские войска обстреляли Горловку и Майорск - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/donbass-1836868072.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Майорск
Украинские войска обстреляли Горловку и Майорск - РИА Новости, 07.12.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Майорск
Украинские войска в среду утром обстреляли из артиллерии Горловку и поселок Майорск в Донецкой Народной республике, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:54
2022-12-07T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли из артиллерии Горловку и поселок Майорск в Донецкой Народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.В 9.00 со стороны Украины прилетели четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Майорск. О последствиях обстрелов пока не сообщается.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221207/donbass-1836861069.html
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836832082.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО
09:54 07.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Майорск

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Горловку и поселок Майорск из артиллерии

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ, на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли из артиллерии Горловку и поселок Майорск в Донецкой Народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
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В 9.00 со стороны Украины прилетели четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Майорск. О последствиях обстрелов пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТО
 
 
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