https://ria.ru/20221207/donbass-1836868072.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Майорск

Украинские войска обстреляли Горловку и Майорск - РИА Новости, 07.12.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Майорск

Украинские войска в среду утром обстреляли из артиллерии Горловку и поселок Майорск в Донецкой Народной республике, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:54

2022-12-07T09:54

2022-12-07T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли из артиллерии Горловку и поселок Майорск в Донецкой Народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.В 9.00 со стороны Украины прилетели четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Майорск. О последствиях обстрелов пока не сообщается.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221207/donbass-1836861069.html

https://ria.ru/20221207/obstrel-1836832082.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато