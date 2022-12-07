https://ria.ru/20221207/donbass-1836862112.html
В немецком фонде рассказали, как помогают Донбассу с 2015 года
В немецком фонде рассказали, как помогают Донбассу с 2015 года - РИА Новости, 07.12.2022
В немецком фонде рассказали, как помогают Донбассу с 2015 года
Пока в Германии уже восемь лет не замечают обстрелов мирных городов Донбасса, фонд Friedensbrücke — Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны")... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:32
2022-12-07T09:32
2022-12-07T11:57
ангела меркель
донбасс
германия
донецк
ашан
в мире
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БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Пока в Германии уже восемь лет не замечают обстрелов мирных городов Донбасса, фонд Friedensbrücke — Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") оказывает республике посильную помощь. С председателем фонда Лианой Килинч корреспондент РИА Новости поговорил об истории, работе и целях организации.Friedensbrücke — Kriegsopferhilfe e.V. помогает Донбассу c 2015 года. В конце ноября вместе с волонтерской группой "Москва — Донбасс" фонд собрал и отправил в Донецк 50-й по счету грузовик с 20 тоннами гуманитарного груза.Память о былой войнеЛиана Килинч — соосновательница и председатель фонда. Она родилась в ГДР, в юности стала мастером велоспорта. Помощь ближнему — ее профессиональное поле деятельности, ведь Лиана много лет была медицинским сотрудником по уходу за престарелыми.Сама идея помощи Донбассу возникла, когда Килинч работала в общежитии для мигрантов в одной из бранденбургских коммун и отвечала за сбор пожертвований для беженцев из Сирии. В определенный момент образовался избыток.Позже Лиана — убежденная антифашистка — стала одним из немецких политиков и общественников, которые приехали в Москву в мае 2015 года, после отказа Ангелы Меркель участвовать в праздновании 70-летия Победы (хотя тогда канцлер все же возложила венок к Могиле Неизвестного солдата)."Я считаю, что это просто скандал. Мы собрались целой группой и от лица немецкого народа возложили венок в Александровском саду", — рассказала Килинч.Эта поездка помогла популяризировать мирную инициативу помощи Донбассу, и буквально через несколько дней пожертвования из Германии возросли в несколько раз. Тогда, по словам Лианы, они с коллегами опустошили один из московских "Ашанов", и в Донецк отправился второй гуманитарный транспорт. Побывав в Донбассе, Лиана пришла к пониманию, что одной поездкой не отделаешься — помощь нужна на постоянной основе.Немецкий подход"Тогда я и сказала — ребята, мы должны продолжать. Мы должны сообщить людям, что здесь происходит, в Донецке. Что идет необъявленная война против Донбасса. Война против пророссийского населения", — говорит Лиана, отмечая, что большинство немецких СМИ не обращают на это никакого внимания.Но Килинч и ее коллеги все видели и обо всем рассказывали. В соцсетях и на сайте инициативы выкладывались доклады о проделанной работе, прямые трансляции и видео с места событий. Росло число немецких жертвователей, подписчиков в соцсетях, считавших, что пожертвование — этот минимум того, что можно сделать для жителей Донбасса.Позже официально зарегистрировали фонд, и с тех пор по меньшей мере дважды в год его сотрудники посещают Донбасс. Организаторы занялись не только прямой благотворительностью, но и другими проектами, в которых участвуют и те, кому помогают. Лиана называет это "толчком к самопомощи"."Это связано с человеческим достоинством, с самооценкой. Раздавать помощь — это одно. Пришел, поел, ушел с пакетом продуктов, а спустя неделю вернулся. Это неплохо. Но мы решили заняться и проектами — например, открыли в Горловке плотницкую, мастерскую. Привезли материалы. И привлекли жителей к ремонту местной школы и дома культуры, куда попали снаряды", — рассказывает она.Всего фонд организовал более 800 таких проектов по всему Донбассу: ремонты и работы по замене кровли и окон в школах, детских садах, домах престарелых, дворцах спорта и культуры, детских домах."Сейчас, конечно же, все намного хуже. Но и тогда времена были непростые — все сидели в подвалах, дети болели хроническим бронхитом", — говорит Килинч.Она и ее друзья несколько раз чудом успевали спрятаться от обстрелов со стороны украинских войск. Видели последствия, тела, раненых. Килинч как наблюдатель участвовала в референдуме о присоединении к России в Ясиноватой."Мы знаем, откуда брались и берутся ракеты. И мы задокументировали это. Возможно, это одна из причин того, почему во что бы то ни стало хотят ликвидировать наш фонд", — говорит Лиана. Не так давно налоговая служба Бранденбурга начала процедуру по лишению фонда статуса некоммерческой организации, а власти Германии еще пару лет назад указали, что фонд должен координировать всю помощь Донбассу только через Киев.Несмотря на препятствия, сотрудники фонда продолжают работу. Уже готовы 51-й и 52-й грузовики с гуманитарной помощью, которые отправятся в Донбасс из Германии и России в десятых числах декабря. Кроме того, в фонде координируют отправку рождественских посылок от неравнодушных людей из Германии, Австрии и Швейцарии, которые хотят хоть немного скрасить суровые будни детей Донбасса и поделиться рождественским настроением.
https://ria.ru/20220305/bezhentsy-1776662851.html
https://ria.ru/20191018/1559920539.html
https://ria.ru/20220815/deti-1809729611.html
https://ria.ru/20221207/germaniya-1836848837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангела меркель, донбасс, германия, донецк, ашан, в мире
Ангела Меркель, Донбасс, Германия, Донецк, Ашан, В мире
09:32 07.12.2022 (обновлено: 11:57 07.12.2022)
В немецком фонде рассказали, как помогают Донбассу с 2015 года
Немецкий фонд Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e.V. с 2015 года поддерживает Донбасс
БЕРЛИН, 7 дек — РИА Новости. Пока в Германии уже восемь лет не замечают обстрелов мирных городов Донбасса, фонд Friedensbrücke — Kriegsopferhilfe e.V. ("Мост мира, помощь жертвам войны") оказывает республике посильную помощь. С председателем фонда Лианой Килинч корреспондент РИА Новости поговорил об истории, работе и целях организации.
Friedensbrücke — Kriegsopferhilfe e.V. помогает Донбассу c 2015 года. В конце ноября вместе с волонтерской группой "Москва — Донбасс" фонд собрал и отправил в Донецк
50-й по счету грузовик с 20 тоннами гуманитарного груза.
Лиана Килинч — соосновательница и председатель фонда. Она родилась в ГДР, в юности стала мастером велоспорта. Помощь ближнему — ее профессиональное поле деятельности, ведь Лиана много лет была медицинским сотрудником по уходу за престарелыми.
Сама идея помощи Донбассу возникла, когда Килинч работала в общежитии для мигрантов в одной из бранденбургских коммун и отвечала за сбор пожертвований для беженцев из Сирии
. В определенный момент образовался избыток.
"Появилась идея отправить эти излишки пожертвований в Донбасс. Там шла война, и я рассказала об этом общине. Все согласились, и это был наш первый из десятков последовавших гуманитарных транспортов", — рассказывает она.
Позже Лиана — убежденная антифашистка — стала одним из немецких политиков и общественников, которые приехали в Москву
в мае 2015 года, после отказа Ангелы Меркель
участвовать в праздновании 70-летия Победы (хотя тогда канцлер все же возложила венок к Могиле Неизвестного солдата).
"Я считаю, что это просто скандал. Мы собрались целой группой и от лица немецкого народа возложили венок в Александровском саду", — рассказала Килинч.
Эта поездка помогла популяризировать мирную инициативу помощи Донбассу, и буквально через несколько дней пожертвования из Германии возросли в несколько раз. Тогда, по словам Лианы, они с коллегами опустошили один из московских "Ашанов
", и в Донецк отправился второй гуманитарный транспорт. Побывав в Донбассе, Лиана пришла к пониманию, что одной поездкой не отделаешься — помощь нужна на постоянной основе.
"Тогда я и сказала — ребята, мы должны продолжать. Мы должны сообщить людям, что здесь происходит, в Донецке. Что идет необъявленная война против Донбасса. Война против пророссийского населения", — говорит Лиана, отмечая, что большинство немецких СМИ не обращают на это никакого внимания.
Но Килинч и ее коллеги все видели и обо всем рассказывали. В соцсетях и на сайте инициативы выкладывались доклады о проделанной работе, прямые трансляции и видео с места событий. Росло число немецких жертвователей, подписчиков в соцсетях, считавших, что пожертвование — этот минимум того, что можно сделать для жителей Донбасса.
Позже официально зарегистрировали фонд, и с тех пор по меньшей мере дважды в год его сотрудники посещают Донбасс. Организаторы занялись не только прямой благотворительностью, но и другими проектами, в которых участвуют и те, кому помогают. Лиана называет это "толчком к самопомощи".
"Это связано с человеческим достоинством, с самооценкой. Раздавать помощь — это одно. Пришел, поел, ушел с пакетом продуктов, а спустя неделю вернулся. Это неплохо. Но мы решили заняться и проектами — например, открыли в Горловке
плотницкую, мастерскую. Привезли материалы. И привлекли жителей к ремонту местной школы и дома культуры, куда попали снаряды", — рассказывает она.
Всего фонд организовал более 800 таких проектов по всему Донбассу: ремонты и работы по замене кровли и окон в школах, детских садах, домах престарелых, дворцах спорта и культуры, детских домах.
"Сейчас, конечно же, все намного хуже. Но и тогда времена были непростые — все сидели в подвалах, дети болели хроническим бронхитом", — говорит Килинч.
Она и ее друзья несколько раз чудом успевали спрятаться от обстрелов со стороны украинских войск. Видели последствия, тела, раненых. Килинч как наблюдатель участвовала в референдуме о присоединении к России в Ясиноватой
.
"Мы знаем, откуда брались и берутся ракеты. И мы задокументировали это. Возможно, это одна из причин того, почему во что бы то ни стало хотят ликвидировать наш фонд", — говорит Лиана. Не так давно налоговая служба Бранденбурга
начала процедуру по лишению фонда статуса некоммерческой организации, а власти Германии еще пару лет назад указали, что фонд должен координировать всю помощь Донбассу только через Киев
.
Несмотря на препятствия, сотрудники фонда продолжают работу. Уже готовы 51-й и 52-й грузовики с гуманитарной помощью, которые отправятся в Донбасс из Германии и России
в десятых числах декабря. Кроме того, в фонде координируют отправку рождественских посылок от неравнодушных людей из Германии, Австрии
и Швейцарии
, которые хотят хоть немного скрасить суровые будни детей Донбасса и поделиться рождественским настроением.