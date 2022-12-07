https://ria.ru/20221207/donbass-1836854703.html

Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут в Москву на фестиваль

Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут в Москву на фестиваль - РИА Новости, 07.12.2022

Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут в Москву на фестиваль

Детский фестиваль "Горячее сердце" пройдет в Москве с 20 по 25 декабря, в нем примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса, сообщается на официальном... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:01

2022-12-07T09:01

2022-12-07T09:01

москва

донбасс

донецк

школа драматического искусства

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Детский фестиваль "Горячее сердце" пройдет в Москве с 20 по 25 декабря, в нем примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."В столице с 20 по 25 декабря пройдет детский фестиваль "Горячее сердце". Участие в мероприятии примут воспитанники 16 школ искусств Донбасса. Так, в Москву приедут ребята из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского", - говорится в сообщении.Отмечается, что конкурс завершат большим гала-концертом "Москва — Донбасс", который организуют 23 декабря на сцене театра "Школа драматического искусства". Гости столицы выступят вместе с ребятами из Москвы. Они исполнят произведения известных композиторов на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне и других инструментах, споют народные песни и представят хореографические номера."Перед концертом состоится торжественное подписание партнерских соглашений о сотрудничестве между столичными школами искусств и школами искусств Донбасса. Представители профессионального сообщества московских образовательных учреждений станут кураторами донецких коллег и поделятся с ними опытом", - говорится в сообщении.Для гостей организуют просветительскую программу, в рамках которой они посетят Измайловский кремль, Государственный культурный центр — музей В.С. Высоцкого и другие культурные учреждения, а также побывают на елке мэра Москвы и кремлевской елке. Специальные мероприятия проведут и для директоров донецких школ.Фестиваль "Горячее сердце" создан по инициативе детской музыкальной школы имени С.М. Майкапара. Он проводится с 2015 года.

https://ria.ru/20221126/kontsert-1834461532.html

https://ria.ru/20221024/deti-1826337422.html

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донбасс

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, донбасс, донецк, школа драматического искусства, общество