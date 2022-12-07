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Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут в Москву на фестиваль - РИА Новости, 07.12.2022
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Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут в Москву на фестиваль
Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут в Москву на фестиваль - РИА Новости, 07.12.2022
Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут в Москву на фестиваль
Детский фестиваль "Горячее сердце" пройдет в Москве с 20 по 25 декабря, в нем примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса, сообщается на официальном... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:01
2022-12-07T09:01
москва
донбасс
донецк
школа драматического искусства
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Детский фестиваль "Горячее сердце" пройдет в Москве с 20 по 25 декабря, в нем примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы."В столице с 20 по 25 декабря пройдет детский фестиваль "Горячее сердце". Участие в мероприятии примут воспитанники 16 школ искусств Донбасса. Так, в Москву приедут ребята из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского", - говорится в сообщении.Отмечается, что конкурс завершат большим гала-концертом "Москва — Донбасс", который организуют 23 декабря на сцене театра "Школа драматического искусства". Гости столицы выступят вместе с ребятами из Москвы. Они исполнят произведения известных композиторов на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне и других инструментах, споют народные песни и представят хореографические номера."Перед концертом состоится торжественное подписание партнерских соглашений о сотрудничестве между столичными школами искусств и школами искусств Донбасса. Представители профессионального сообщества московских образовательных учреждений станут кураторами донецких коллег и поделятся с ними опытом", - говорится в сообщении.Для гостей организуют просветительскую программу, в рамках которой они посетят Измайловский кремль, Государственный культурный центр — музей В.С. Высоцкого и другие культурные учреждения, а также побывают на елке мэра Москвы и кремлевской елке. Специальные мероприятия проведут и для директоров донецких школ.Фестиваль "Горячее сердце" создан по инициативе детской музыкальной школы имени С.М. Майкапара. Он проводится с 2015 года.
https://ria.ru/20221126/kontsert-1834461532.html
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москва, донбасс, донецк, школа драматического искусства, общество
Москва, Донбасс, Донецк, Школа драматического искусства, Общество
09:01 07.12.2022
 
Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут в Москву на фестиваль

Воспитанники школ искусств из Донбасса приедут на московский фестиваль "Горячее сердце"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Детский фестиваль "Горячее сердце" пройдет в Москве с 20 по 25 декабря, в нем примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице с 20 по 25 декабря пройдет детский фестиваль "Горячее сердце". Участие в мероприятии примут воспитанники 16 школ искусств Донбасса. Так, в Москву приедут ребята из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что конкурс завершат большим гала-концертом "Москва — Донбасс", который организуют 23 декабря на сцене театра "Школа драматического искусства". Гости столицы выступят вместе с ребятами из Москвы. Они исполнят произведения известных композиторов на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне и других инструментах, споют народные песни и представят хореографические номера.
"Перед концертом состоится торжественное подписание партнерских соглашений о сотрудничестве между столичными школами искусств и школами искусств Донбасса. Представители профессионального сообщества московских образовательных учреждений станут кураторами донецких коллег и поделятся с ними опытом", - говорится в сообщении.
Для гостей организуют просветительскую программу, в рамках которой они посетят Измайловский кремль, Государственный культурный центр — музей В.С. Высоцкого и другие культурные учреждения, а также побывают на елке мэра Москвы и кремлевской елке. Специальные мероприятия проведут и для директоров донецких школ.
Фестиваль "Горячее сердце" создан по инициативе детской музыкальной школы имени С.М. Майкапара. Он проводится с 2015 года.
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МоскваДонбассДонецкШкола драматического искусстваОбщество
 
 
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