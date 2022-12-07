https://ria.ru/20221207/diversanty-1837065090.html

Активист: "Азов"* и "Правый сектор"** готовили диверсантов для Запорожья

Активист: "Азов"* и "Правый сектор"** готовили диверсантов для Запорожья - РИА Новости, 07.12.2022

Активист: "Азов"* и "Правый сектор"** готовили диверсантов для Запорожья

Боевики запрещенных в России организаций "Правый сектор"** и "Азов"* готовили членов националистической организации "Национальный корпус" к боевым действиям... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:55

2022-12-07T19:55

2022-12-07T19:57

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 7 дек – РИА Новости. Боевики запрещенных в России организаций "Правый сектор"** и "Азов"* готовили членов националистической организации "Национальный корпус" к боевым действиям против вооруженных сил России и диверсиям в тылу, рассказал задержанный активист "Нацкорпуса"."Была совместная подготовка с "Правым сектором"**, от них был Максим Трахенчук и Максим Оришин, руководители. Была более или менее боевая подготовка тех кто постарше, лет 18-20… Была база в Киеве "Атэк", там базировался полк (запрещенной в России организации "Азов"* - ред.) там проходила боевая подготовка основного состава, которые служили в полку… У нас были занятия в лесопарке, занятия по тактической медицине… учили метать гранаты, разбираться в стрелковом оружии и минах… Некоторые учились и на холодном оружии", - рассказал активист "Национального корпуса" в ходе беседы с оперативниками.По его словам, достигшие определенных успехов использовались организацией для "устрашения неугодных". Отбор проходили физически развитые и показывающие хорошие результаты в боевой подготовке. На вопрос, могли ли участники "Национального корпуса" привлекаться в качестве диверсантов и для террористических атак, задержанный ответил: "Готовили воевать с Российской Федерацией… У нас в организации были "национальные дружины". Туда, куда отбирали более физически сильных и способных в боевой подготовке, - наверно, они и есть подпольные организации... Более опытные и профессиональные, которые овладели таким навыком (диверсионной работы – ред.)… у нас такие были".* Запрещенная в России террористическая организация.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221130/diversant-1835256918.html

https://ria.ru/20221128/zaderzhanie-1834755952.html

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