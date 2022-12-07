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Активист: "Азов"* и "Правый сектор"** готовили диверсантов для Запорожья - РИА Новости, 07.12.2022
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https://ria.ru/20221207/diversanty-1837065090.html
Активист: "Азов"* и "Правый сектор"** готовили диверсантов для Запорожья
Активист: "Азов"* и "Правый сектор"** готовили диверсантов для Запорожья - РИА Новости, 07.12.2022
Активист: "Азов"* и "Правый сектор"** готовили диверсантов для Запорожья
Боевики запрещенных в России организаций "Правый сектор"** и "Азов"* готовили членов националистической организации "Национальный корпус" к боевым действиям... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:55
2022-12-07T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 7 дек – РИА Новости. Боевики запрещенных в России организаций "Правый сектор"** и "Азов"* готовили членов националистической организации "Национальный корпус" к боевым действиям против вооруженных сил России и диверсиям в тылу, рассказал задержанный активист "Нацкорпуса"."Была совместная подготовка с "Правым сектором"**, от них был Максим Трахенчук и Максим Оришин, руководители. Была более или менее боевая подготовка тех кто постарше, лет 18-20… Была база в Киеве "Атэк", там базировался полк (запрещенной в России организации "Азов"* - ред.) там проходила боевая подготовка основного состава, которые служили в полку… У нас были занятия в лесопарке, занятия по тактической медицине… учили метать гранаты, разбираться в стрелковом оружии и минах… Некоторые учились и на холодном оружии", - рассказал активист "Национального корпуса" в ходе беседы с оперативниками.По его словам, достигшие определенных успехов использовались организацией для "устрашения неугодных". Отбор проходили физически развитые и показывающие хорошие результаты в боевой подготовке. На вопрос, могли ли участники "Национального корпуса" привлекаться в качестве диверсантов и для террористических атак, задержанный ответил: "Готовили воевать с Российской Федерацией… У нас в организации были "национальные дружины". Туда, куда отбирали более физически сильных и способных в боевой подготовке, - наверно, они и есть подпольные организации... Более опытные и профессиональные, которые овладели таким навыком (диверсионной работы – ред.)… у нас такие были".* Запрещенная в России террористическая организация.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221130/diversant-1835256918.html
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в мире, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев
19:55 07.12.2022 (обновлено: 19:57 07.12.2022)
 
Активист: "Азов"* и "Правый сектор"** готовили диверсантов для Запорожья

Украинский националист: "Азов" и "Правый сектор" готовили диверсантов для Запорожья

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 7 дек – РИА Новости. Боевики запрещенных в России организаций "Правый сектор"** и "Азов"* готовили членов националистической организации "Национальный корпус" к боевым действиям против вооруженных сил России и диверсиям в тылу, рассказал задержанный активист "Нацкорпуса".
"Была совместная подготовка с "Правым сектором"**, от них был Максим Трахенчук и Максим Оришин, руководители. Была более или менее боевая подготовка тех кто постарше, лет 18-20… Была база в Киеве "Атэк", там базировался полк (запрещенной в России организации "Азов"* - ред.) там проходила боевая подготовка основного состава, которые служили в полку… У нас были занятия в лесопарке, занятия по тактической медицине… учили метать гранаты, разбираться в стрелковом оружии и минах… Некоторые учились и на холодном оружии", - рассказал активист "Национального корпуса" в ходе беседы с оперативниками.
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По его словам, достигшие определенных успехов использовались организацией для "устрашения неугодных". Отбор проходили физически развитые и показывающие хорошие результаты в боевой подготовке. На вопрос, могли ли участники "Национального корпуса" привлекаться в качестве диверсантов и для террористических атак, задержанный ответил: "Готовили воевать с Российской Федерацией… У нас в организации были "национальные дружины". Туда, куда отбирали более физически сильных и способных в боевой подготовке, - наверно, они и есть подпольные организации... Более опытные и профессиональные, которые овладели таким навыком (диверсионной работы – ред.)… у нас такие были".
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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