https://ria.ru/20221207/deystviya-1837042649.html

Берлин назвал удары Киева по российским аэропортам законными

Берлин назвал удары Киева по российским аэропортам законными - РИА Новости, 07.12.2022

Берлин назвал удары Киева по российским аэропортам законными

Спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, комментируя попытки ударов Киева по российским аэродромам, назвал их законными и заявил, что Украина "не обязана... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:16

2022-12-07T18:16

2022-12-07T18:20

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, комментируя попытки ударов Киева по российским аэродромам, назвал их законными и заявил, что Украина "не обязана ограничивать" свои действия собственными территориями.Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения."Украина не обязана ограничивать свою самооборону собственными территориями", - сказал Хебештрайт на брифинге в Берлине.Он добавил, что правительство ФРГ приняло к сведению сообщения о разрушениях на российских авиабазах и придерживается мнения, что Украина имеет законное право на самозащиту, которое исходит из статьи 51 Устава ООН.По данным Минобороны, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар. Согласно информации российских военных, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей Украины, заявил, что "это были украинские беспилотники". Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым – накануне газета New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".

https://ria.ru/20221206/udary-1836818805.html

https://ria.ru/20221207/nato-1836996778.html

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