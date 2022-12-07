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В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе - РИА Новости, 07.12.2022
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В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе
В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе - РИА Новости, 07.12.2022
В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе
Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США предполагает выделение свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:17
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сша
в мире
большая двадцатка
россия
европа
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США предполагает выделение свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, говорится в обнародованном во вторник вечером документе."Поскольку основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру, проект бюджета на данный год… включает выделение свыше 6 миллиардов долларов на инициативу по сдерживанию в Европе", - следует из проекта бюджета на 2023 финансовый год.Из обнародованного документа также следует, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20.
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сша, в мире, большая двадцатка, россия, европа
США, В мире, Большая двадцатка, Россия, Европа
07:17 07.12.2022 (обновлено: 10:31 07.12.2022)
 
В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе

Проект оборонного бюджета США включает шесть миллиардов долларов на сдерживание России

© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США предполагает выделение свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, говорится в обнародованном во вторник вечером документе.
"Поскольку основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру, проект бюджета на данный год… включает выделение свыше 6 миллиардов долларов на инициативу по сдерживанию в Европе", - следует из проекта бюджета на 2023 финансовый год.
Из обнародованного документа также следует, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
06:53
Конгресс США требует представить стратегию борьбы с гиперзвуковым оружием
 
СШАВ миреБольшая двадцаткаРоссияЕвропа
 
 
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