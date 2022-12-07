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В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе
В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе - РИА Новости, 07.12.2022
В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе
Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США предполагает выделение свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:17
2022-12-07T07:17
2022-12-07T10:31
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США предполагает выделение свыше 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе, говорится в обнародованном во вторник вечером документе."Поскольку основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами со стороны Пекина и Москвы, которые угрожают безопасности, свободе и процветанию людей по всему миру, проект бюджета на данный год… включает выделение свыше 6 миллиардов долларов на инициативу по сдерживанию в Европе", - следует из проекта бюджета на 2023 финансовый год.Из обнародованного документа также следует, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20.
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сша, в мире, большая двадцатка, россия, европа
США, В мире, Большая двадцатка, Россия, Европа
07:17 07.12.2022 (обновлено: 10:31 07.12.2022)
В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе
Проект оборонного бюджета США включает шесть миллиардов долларов на сдерживание России