https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836843073.html

Конгресс США требует представить стратегию борьбы с гиперзвуковым оружием

Конгресс США требует представить стратегию борьбы с гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 07.12.2022

Конгресс США требует представить стратегию борьбы с гиперзвуковым оружием

Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США содержит требование к Пентагону выработать и представить "всеобъемлющую РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T06:53

2022-12-07T06:53

2022-12-07T06:53

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США содержит требование к Пентагону выработать и представить "всеобъемлющую стратегию" противодействия гиперзвуковому оружию, говорится в обнародованном во вторник вечером документе."Проект содержит положение, согласно которому от министра обороны требуется представить комитетам Конгресса по обороне всеобъемлющую стратегию по использованию ассиметричных возможностей для отражения угрозы, исходящей от гиперзвуковых ракет", - следует из проекта оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

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в мире, сша, конгресс сша, министерство обороны сша