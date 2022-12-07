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В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.12.2022
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В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.12.2022
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей
Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T06:32
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сша
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей, говорится в обнародованном во вторник документе."В целях снижения подверженности военных объектов США сбоям, связанным с зависимостью от российских энергоносителей, министерству обороны надлежит ввести и реализовать инициативы по снижению зависимости от российского топлива на всех оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США", - следует из документа.Наряду с этим, одобренный проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией еще на пять лет.
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сша
США
06:32 07.12.2022 (обновлено: 06:34 07.12.2022)
 
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей

Оборонный бюджет США предусматривает снижение зависимости от российских энергоносителей

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей, говорится в обнародованном во вторник документе.
"В целях снижения подверженности военных объектов США сбоям, связанным с зависимостью от российских энергоносителей, министерству обороны надлежит ввести и реализовать инициативы по снижению зависимости от российского топлива на всех оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США", - следует из документа.
Наряду с этим, одобренный проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией еще на пять лет.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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