https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836842427.html
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.12.2022
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей
Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T06:32
2022-12-07T06:32
2022-12-07T06:34
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей, говорится в обнародованном во вторник документе."В целях снижения подверженности военных объектов США сбоям, связанным с зависимостью от российских энергоносителей, министерству обороны надлежит ввести и реализовать инициативы по снижению зависимости от российского топлива на всех оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США", - следует из документа.Наряду с этим, одобренный проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией еще на пять лет.
https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836841661.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
06:32 07.12.2022 (обновлено: 06:34 07.12.2022)
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей
Оборонный бюджет США предусматривает снижение зависимости от российских энергоносителей