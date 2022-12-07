https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836842427.html

В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей

В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей - РИА Новости, 07.12.2022

В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей

Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T06:32

2022-12-07T06:32

2022-12-07T06:34

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Согласованный профильными комитетами обеих палат Конгресса проект оборонного бюджета США предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей, говорится в обнародованном во вторник документе."В целях снижения подверженности военных объектов США сбоям, связанным с зависимостью от российских энергоносителей, министерству обороны надлежит ввести и реализовать инициативы по снижению зависимости от российского топлива на всех оперативных базах в зоне ответственности Европейского командования ВС США", - следует из документа.Наряду с этим, одобренный проект бюджета продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией еще на пять лет.

https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836841661.html

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