Рейтинг@Mail.ru
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/biznes-1837069406.html
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин - РИА Новости, 07.12.2022
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин
Опасения не сбылись, бизнес Москвы адаптировался к ситуации на фоне санкций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:20
2022-12-07T21:38
экономика
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:443:2282:1727_1920x0_80_0_0_b1548b43e8ddb5f28885d6c2a94019da.jpg
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Опасения не сбылись, бизнес Москвы адаптировался к ситуации на фоне санкций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Российский бизнес много чего в своей жизни видел, и его просто так не напугаешь. Поэтому в целом ситуация была точно не паническая, конечно, было много тревог, опасений, но вот уже, по прошествии нескольких месяцев, можно сказать, что, во-первых, эти опасения не сбылись, во-вторых, наш бизнес очень быстро адаптировался к этой ситуации. Настолько быстро, что вызвал удивление не только у нас, но и во всем мире", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, как бизнес отреагировал на санкции, в эфире канала ТВЦ.Также мэр отметил, что бизнес воспользовался возможностями, которые появились после ухода зарубежных компаний. Кроме того, мэр добавил, что у Москвы нет таких проблем, которые нельзя было бы решить. Также мэр подчеркнул, что "финансовая система выстояла, банки выстояли", никаких серьезных банкротств не было.
https://ria.ru/20221207/sanktsii-1836985071.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:546:1880:1956_1920x0_80_0_0_82f7121bbbeb2aaa26fd412d9a6ad678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, сергей собянин
Экономика, Москва, Сергей Собянин
20:20 07.12.2022 (обновлено: 21:38 07.12.2022)
 
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин

Мэр Собянин: опасения не сбылись, московский бизнес адаптировался к санкциям

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Опасения не сбылись, бизнес Москвы адаптировался к ситуации на фоне санкций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Российский бизнес много чего в своей жизни видел, и его просто так не напугаешь. Поэтому в целом ситуация была точно не паническая, конечно, было много тревог, опасений, но вот уже, по прошествии нескольких месяцев, можно сказать, что, во-первых, эти опасения не сбылись, во-вторых, наш бизнес очень быстро адаптировался к этой ситуации. Настолько быстро, что вызвал удивление не только у нас, но и во всем мире", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, как бизнес отреагировал на санкции, в эфире канала ТВЦ.
Также мэр отметил, что бизнес воспользовался возможностями, которые появились после ухода зарубежных компаний. Кроме того, мэр добавил, что у Москвы нет таких проблем, которые нельзя было бы решить. Также мэр подчеркнул, что "финансовая система выстояла, банки выстояли", никаких серьезных банкротств не было.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 15:57
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции, пишет FT
 
ЭкономикаМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала