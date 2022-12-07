https://ria.ru/20221207/biznes-1837069406.html
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин - РИА Новости, 07.12.2022
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин
Опасения не сбылись, бизнес Москвы адаптировался к ситуации на фоне санкций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:20
2022-12-07T20:20
2022-12-07T21:38
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Опасения не сбылись, бизнес Москвы адаптировался к ситуации на фоне санкций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Российский бизнес много чего в своей жизни видел, и его просто так не напугаешь. Поэтому в целом ситуация была точно не паническая, конечно, было много тревог, опасений, но вот уже, по прошествии нескольких месяцев, можно сказать, что, во-первых, эти опасения не сбылись, во-вторых, наш бизнес очень быстро адаптировался к этой ситуации. Настолько быстро, что вызвал удивление не только у нас, но и во всем мире", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, как бизнес отреагировал на санкции, в эфире канала ТВЦ.Также мэр отметил, что бизнес воспользовался возможностями, которые появились после ухода зарубежных компаний. Кроме того, мэр добавил, что у Москвы нет таких проблем, которые нельзя было бы решить. Также мэр подчеркнул, что "финансовая система выстояла, банки выстояли", никаких серьезных банкротств не было.
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экономика, москва, сергей собянин
Экономика, Москва, Сергей Собянин
20:20 07.12.2022 (обновлено: 21:38 07.12.2022)
Московский бизнес адаптировался к санкциям, отметил Собянин
Мэр Собянин: опасения не сбылись, московский бизнес адаптировался к санкциям
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Опасения не сбылись, бизнес Москвы адаптировался к ситуации на фоне санкций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Российский бизнес много чего в своей жизни видел, и его просто так не напугаешь. Поэтому в целом ситуация была точно не паническая, конечно, было много тревог, опасений, но вот уже, по прошествии нескольких месяцев, можно сказать, что, во-первых, эти опасения не сбылись, во-вторых, наш бизнес очень быстро адаптировался к этой ситуации. Настолько быстро, что вызвал удивление не только у нас, но и во всем мире", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, как бизнес отреагировал на санкции, в эфире канала ТВЦ.
Также мэр отметил, что бизнес воспользовался возможностями, которые появились после ухода зарубежных компаний. Кроме того, мэр добавил, что у Москвы нет таких проблем, которые нельзя было бы решить. Также мэр подчеркнул, что "финансовая система выстояла, банки выстояли", никаких серьезных банкротств не было.