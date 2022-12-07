https://ria.ru/20221207/bezopasnost-1836937740.html
ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров
ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров
ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:44
2022-12-07T13:44
2022-12-07T13:54
в мире
сергей лавров
россия
обсе
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Импотенция ОБСЕ, которая как организация должна была бы отстаивать решение по неделимости безопасности, практически не уделяет этому внимания", - сказал Лавров в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".
https://ria.ru/20221202/obse-1835890220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, обсе
В мире, Сергей Лавров, Россия, ОБСЕ
13:44 07.12.2022 (обновлено: 13:54 07.12.2022)
ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров
Лавров: ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности