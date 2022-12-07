https://ria.ru/20221207/bezopasnost-1836937740.html

ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров

ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022

ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров

ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:44

2022-12-07T13:44

2022-12-07T13:54

в мире

сергей лавров

россия

обсе

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Импотенция ОБСЕ, которая как организация должна была бы отстаивать решение по неделимости безопасности, практически не уделяет этому внимания", - сказал Лавров в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".

https://ria.ru/20221202/obse-1835890220.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, обсе