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ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
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ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров
ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2022
ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров
ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:44
2022-12-07T13:54
в мире
сергей лавров
россия
обсе
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Импотенция ОБСЕ, которая как организация должна была бы отстаивать решение по неделимости безопасности, практически не уделяет этому внимания", - сказал Лавров в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".
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в мире, сергей лавров, россия, обсе
В мире, Сергей Лавров, Россия, ОБСЕ
13:44 07.12.2022 (обновлено: 13:54 07.12.2022)
 
ОБСЕ не уделяет внимания принципу неделимости безопасности, заявил Лавров

Лавров: ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ОБСЕ практически не уделяет внимания отстаиванию принципа неделимости безопасности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Импотенция ОБСЕ, которая как организация должна была бы отстаивать решение по неделимости безопасности, практически не уделяет этому внимания", - сказал Лавров в ходе выступления на Международном форуме "Примаковские чтения".
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