15:03 07.12.2022 (обновлено: 15:11 07.12.2022)
Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии"
Евросоюз выделит 25 миллионов евро на поддержку гражданского общества в Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии, говорится в распространенном заявлении ЕК.
Сообщается, что финансирование пойдет "на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов, профессуры вузов".
Программа ЕС EU4Belarus, в рамках которой будет выделено финансирование, направлена на "поддержку демократических устремлений Белоруссии". Ожидается, что финансирование поможет организациям в Белоруссии "поддерживать демократию и права человека", позволит обеспечить 450 стипендий для белорусских студентов и порядка 500 профессиональных обменов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.