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Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии" - РИА Новости, 07.12.2022
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Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии"
Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии" - РИА Новости, 07.12.2022
Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии"
Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:03
2022-12-07T15:11
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии, говорится в распространенном заявлении ЕК.Сообщается, что финансирование пойдет "на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов, профессуры вузов".Программа ЕС EU4Belarus, в рамках которой будет выделено финансирование, направлена на "поддержку демократических устремлений Белоруссии". Ожидается, что финансирование поможет организациям в Белоруссии "поддерживать демократию и права человека", позволит обеспечить 450 стипендий для белорусских студентов и порядка 500 профессиональных обменов.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221130/nato-1835403277.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, европа
В мире, Белоруссия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа
15:03 07.12.2022 (обновлено: 15:11 07.12.2022)
 
Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии"

Евросоюз выделит 25 миллионов евро на поддержку гражданского общества в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии, говорится в распространенном заявлении ЕК.
Сообщается, что финансирование пойдет "на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов, профессуры вузов".
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Программа ЕС EU4Belarus, в рамках которой будет выделено финансирование, направлена на "поддержку демократических устремлений Белоруссии". Ожидается, что финансирование поможет организациям в Белоруссии "поддерживать демократию и права человека", позволит обеспечить 450 стипендий для белорусских студентов и порядка 500 профессиональных обменов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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