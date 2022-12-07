https://ria.ru/20221207/belorussiya-1836959822.html

Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии"

Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии" - РИА Новости, 07.12.2022

Евросоюз выделит 25 миллионов евро "на демократию в Белоруссии"

Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:03

2022-12-07T15:03

2022-12-07T15:11

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейская комиссия согласовала выделение 25 миллионов евро на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии, говорится в распространенном заявлении ЕК.Сообщается, что финансирование пойдет "на поддержку гражданского общества, молодежи, студентов, профессуры вузов".Программа ЕС EU4Belarus, в рамках которой будет выделено финансирование, направлена на "поддержку демократических устремлений Белоруссии". Ожидается, что финансирование поможет организациям в Белоруссии "поддерживать демократию и права человека", позволит обеспечить 450 стипендий для белорусских студентов и порядка 500 профессиональных обменов.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221130/nato-1835403277.html

https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833809532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, европа