https://ria.ru/20221207/bankomat-1836940071.html

Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года

Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года - РИА Новости, 07.12.2022

Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года

Количество банкоматов в России по состоянию на 1 октября достигло отметки в 178 222 штуки, что является минимальным значением с 2011 года, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:52

2022-12-07T13:52

2022-12-07T13:52

банки

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

банкоматы

максим осадчий

технологии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество банкоматов в России по состоянию на 1 октября достигло отметки в 178 222 штуки, что является минимальным значением с 2011 года, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора с 2008 года.Максимум числа банкоматов, 237 408 штук, был достигнут по состоянию на январь 2014 года, а затем их число относительно стабильно снижалось.При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось число банкоматов как с функцией выдачи, так и с функцией приема наличных. Первые растеряли 5,3% от своего количества, а вторые - 1,7%.Как пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, причины сокращения числа банкоматов – цифровизация, вытеснение наличных из оборота и повышение финансовой культуры населения."Если в 2008 году доля операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт, по снятию наличных, составляла 92,6%, то в первом полугодии 2022 года - 41,7%. Даже на рынке можно рассчитаться картой - или с помощью терминала у самых "продвинутых" продавцов. Также - с помощью перевода на карту", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20221206/blokirovka-1836542023.html

https://ria.ru/20221206/bankrotstvo-1836622308.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банки, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банкоматы, максим осадчий, технологии