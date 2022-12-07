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Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года - РИА Новости, 07.12.2022
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Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года
Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года - РИА Новости, 07.12.2022
Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года
Количество банкоматов в России по состоянию на 1 октября достигло отметки в 178 222 штуки, что является минимальным значением с 2011 года, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:52
2022-12-07T13:52
банки
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
банкоматы
максим осадчий
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество банкоматов в России по состоянию на 1 октября достигло отметки в 178 222 штуки, что является минимальным значением с 2011 года, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора с 2008 года.Максимум числа банкоматов, 237 408 штук, был достигнут по состоянию на январь 2014 года, а затем их число относительно стабильно снижалось.При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось число банкоматов как с функцией выдачи, так и с функцией приема наличных. Первые растеряли 5,3% от своего количества, а вторые - 1,7%.Как пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, причины сокращения числа банкоматов – цифровизация, вытеснение наличных из оборота и повышение финансовой культуры населения."Если в 2008 году доля операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт, по снятию наличных, составляла 92,6%, то в первом полугодии 2022 года - 41,7%. Даже на рынке можно рассчитаться картой - или с помощью терминала у самых "продвинутых" продавцов. Также - с помощью перевода на карту", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20221206/blokirovka-1836542023.html
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банки, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банкоматы, максим осадчий, технологии
Банки, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банкоматы, Максим Осадчий, Технологии
13:52 07.12.2022
 
Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года

Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года, составив 178 222 штуки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКлиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате
Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество банкоматов в России по состоянию на 1 октября достигло отметки в 178 222 штуки, что является минимальным значением с 2011 года, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора с 2008 года.
Максимум числа банкоматов, 237 408 штук, был достигнут по состоянию на январь 2014 года, а затем их число относительно стабильно снижалось.
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При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось число банкоматов как с функцией выдачи, так и с функцией приема наличных. Первые растеряли 5,3% от своего количества, а вторые - 1,7%.
Как пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, причины сокращения числа банкоматов – цифровизация, вытеснение наличных из оборота и повышение финансовой культуры населения.
"Если в 2008 году доля операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт, по снятию наличных, составляла 92,6%, то в первом полугодии 2022 года - 41,7%. Даже на рынке можно рассчитаться картой - или с помощью терминала у самых "продвинутых" продавцов. Также - с помощью перевода на карту", - отметил эксперт.
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БанкиЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БанкоматыМаксим ОсадчийТехнологии
 
 
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