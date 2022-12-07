https://ria.ru/20221207/artemovsk-1836922768.html

В ЛНР прогнозируют создание "котла" вокруг Артемовска

В ЛНР прогнозируют создание "котла" вокруг Артемовска - РИА Новости, 07.12.2022

В ЛНР прогнозируют создание "котла" вокруг Артемовска

Военная операция в районе Артемовска (Бахмута) идет по плану, постепенно этот город окажется в "котле", заявил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:48

2022-12-07T12:48

2022-12-07T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

донецкая народная республика

артемовск

россия

украина

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Военная операция в районе Артемовска (Бахмута) идет по плану, постепенно этот город окажется в "котле", заявил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Специальная военная операция в данном районе идет в запланированном режиме... Есть успешные наступательные действия и в окрестностях Артемовска - это уже южнее, там работают представители Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России. Все идет к тому, что постепенно город Артемовск окажется в так называемом котле. Есть успехи и на северных рубежах", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, эти успехи видит противник и пытается не допустить окружения города.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

артемовск

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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