https://ria.ru/20221207/artemovsk-1836922768.html
В ЛНР прогнозируют создание "котла" вокруг Артемовска
В ЛНР прогнозируют создание "котла" вокруг Артемовска - РИА Новости, 07.12.2022
В ЛНР прогнозируют создание "котла" вокруг Артемовска
Военная операция в районе Артемовска (Бахмута) идет по плану, постепенно этот город окажется в "котле", заявил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:48
2022-12-07T12:48
2022-12-07T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Военная операция в районе Артемовска (Бахмута) идет по плану, постепенно этот город окажется в "котле", заявил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Специальная военная операция в данном районе идет в запланированном режиме... Есть успешные наступательные действия и в окрестностях Артемовска - это уже южнее, там работают представители Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России. Все идет к тому, что постепенно город Артемовск окажется в так называемом котле. Есть успехи и на северных рубежах", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, эти успехи видит противник и пытается не допустить окружения города.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ЛНР прогнозируют создание "котла" вокруг Артемовска
Представитель ЛНР Марочко считает, что Артемовск постепенно окажется в полном окружении